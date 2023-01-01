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Постер к 4-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 4

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 августа 1992
Год выпуска 1992
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 4-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 4-м сезоне сериала «Сайнфелд» терапия оказывается весьма болезненным процессом для Джерри. Его незамысловатая беседа с терапевтом приводит к недоразумению. Джерри использует записку дантиста, чтобы покрыть расходы на свое лечение. Тяжелый разрыв между Джорджем и его девушкой приводит к ряду проблем с налогами для Джерри. В следующем эпизоде Джерри и Элейн отправляются во Флориду на ужин в честь его отца. Затем главный герой вступает в спор с соседом своих родителей из-за «ручки космонавта». Джерри вынужден заботиться о непослушной собаке человека, с которым он познакомился в самолете.

Список серий 4-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Поездка, часть 1 The Trip (1)
Сезон 4 Серия 1
12 августа 1992
Поездка, часть 2 The Trip (2)
Сезон 4 Серия 2
19 августа 1992
Встреча The Pitch
Сезон 4 Серия 3
16 сентября 1992
Билет The Ticket
Сезон 4 Серия 4
16 сентября 1992
Кошелек: Часть 1 The Wallet (1)
Сезон 4 Серия 5
23 сентября 1992
Кошелек: Часть 2 The Watch (2)
Сезон 4 Серия 6
30 сентября 1992
Мальчик в пузыре The Bubble Boy
Сезон 4 Серия 7
7 октября 1992
Письма Чивера The Cheever Letters
Сезон 4 Серия 8
28 октября 1992
Опера The Opera
Сезон 4 Серия 9
4 ноября 1992
Пресвятая Дева The Virgin
Сезон 4 Серия 10
11 ноября 1992
Конкурс The Contest
Сезон 4 Серия 11
18 ноября 1992
Аэропорт The Airport
Сезон 4 Серия 12
25 ноября 1992
Выбор The Pick
Сезон 4 Серия 13
16 декабря 1992
Фильм The Movie
Сезон 4 Серия 14
6 января 1993
Фильм The Visa
Сезон 4 Серия 15
27 января 1993
Обувь The Shoes
Сезон 4 Серия 16
4 февраля 1993
Каминг-аут The Outing
Сезон 4 Серия 17
11 февраля 1993
Старик The Old Man
Сезон 4 Серия 18
18 февраля 1993
Имплантат The Implant
Сезон 4 Серия 19
25 февраля 1993
Мятная конфетка The Junior Mint
Сезон 4 Серия 20
18 марта 1993
Вонючая машина The Smelly Car
Сезон 4 Серия 21
15 апреля 1993
Место для инвалидов The Handicap Spot
Сезон 4 Серия 22
13 мая 1993
Пилот: Часть 1 The Pilot (1)
Сезон 4 Серия 23
20 мая 1993
Пилот: Часть 2 The Pilot (2)
Сезон 4 Серия 24
20 мая 1993
График выхода всех сериалов
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