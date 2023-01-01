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Постер к 3-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 3

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 18 сентября 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 26 минут
О чем 3-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 3-м сезоне сериала «Сайнфелд» терапия оказывается достаточно болезненным процессом для Джерри. Его незамысловатое общение с терапевтом спровоцировало весьма странную ситуацию. Джерри использует записку дантиста, чтобы покрыть расходы на свое лечение. Сложный разрыв между Джорджем и его возлюбленной приводит к ряду проблем с налогами для Джерри. В следующем эпизоде Джерри и Элейн отправляются во Флориду на ужин в честь его отца. Затем главный герой конфликтует с соседом своих родителей. Джерри вынужден заботиться о непослушной собаке человека, с которым он познакомился в самолете.

Список серий 3-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Направление от врача The Note
Сезон 3 Серия 1
18 сентября 1991
Правда The Truth
Сезон 3 Серия 2
25 сентября 1991
Ручка The Pen
Сезон 3 Серия 3
2 октября 1991
Собака The Dog
Сезон 3 Серия 4
9 октября 1991
Библиотека The Library
Сезон 3 Серия 5
16 октября 1991
Парковка The Parking Garage
Сезон 3 Серия 6
30 октября 1991
Кафе The Cafe
Сезон 3 Серия 7
6 ноября 1991
Запись The Tape
Сезон 3 Серия 8
13 ноября 1991
Пластическая операция The Nose Job
Сезон 3 Серия 9
20 ноября 1991
Брошенные The Stranded
Сезон 3 Серия 10
27 ноября 1991
Другая сторона The Alternate Side
Сезон 3 Серия 11
4 декабря 1991
Красное пятнышко The Red Dot
Сезон 3 Серия 12
11 декабря 1991
Метро The Subway
Сезон 3 Серия 13
8 января 1992
Коробочка от конфет The Pez Dispenser
Сезон 3 Серия 14
15 января 1992
Самоубийство The Suicide
Сезон 3 Серия 15
29 января 1992
Свидание The Fix-Up
Сезон 3 Серия 16
5 февраля 1992
Парень: Часть 1 The Boyfriend (1)
Сезон 3 Серия 17
12 февраля 1992
Парень: Часть 2 The Boyfriend (2)
Сезон 3 Серия 18
12 февраля 1992
Лимузин The Limo
Сезон 3 Серия 19
26 февраля 1992
Добрый самаритянин The Good Samaritan
Сезон 3 Серия 20
4 марта 1992
Письмо The Letter
Сезон 3 Серия 21
25 марта 1992
Парковочное место The Parking Space
Сезон 3 Серия 22
22 апреля 1992
Ключи The Keys
Сезон 3 Серия 23
6 мая 1992
График выхода всех сериалов
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