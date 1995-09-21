Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Байки на Хэллоуин" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 7

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 21 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 7-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 7-м сезоне сериала «Сайнфелд» проводя время в кафе, Джерри и Джордж принимают решение срочно повзрослеть и относиться к жизни значительно серьезнее. Джерри хочет позвонить женщине, с которой некоторое время назад расстался, и выяснить отношения. Джордж много думал о своей бывшей девушке Сьюзен. Вообразив себе их будущую идеальную совместную жизнь, он отправляется в ее квартиру и предлагает руку и сердце. Она соглашается, и Джордж практически сразу же начинает сомневаться, особенно после того, как Джерри расстается со своей девушкой во второй раз. Тем временем у Элейн возникают проблемы с соседским псом, который только и делает, что лает.

Список серий 7-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Помолвка The Engagement
Сезон 7 Серия 1
21 сентября 1995
Отсрочка The Postponement
Сезон 7 Серия 2
28 сентября 1995
Маэстро The Maestro
Сезон 7 Серия 3
5 октября 1995
Подмигивание The Wink
Сезон 7 Серия 4
12 октября 1995
Джакузи The Hot Tub
Сезон 7 Серия 5
19 октября 1995
Суповой фашист The Soup Nazi
Сезон 7 Серия 6
2 ноября 1995
Тайный код The Secret Code
Сезон 7 Серия 7
9 ноября 1995
Парень из бассейна The Pool Guy
Сезон 7 Серия 8
16 ноября 1995
Губка The Sponge
Сезон 7 Серия 9
7 декабря 1995
Жвачка The Gum
Сезон 7 Серия 10
14 декабря 1995
Хлеб The Rye
Сезон 7 Серия 11
4 января 1996
Кедди The Caddy
Сезон 7 Серия 12
25 января 1996
Семь The Seven
Сезон 7 Серия 13
1 февраля 1996
Кадиллак: Часть 1 The Cadillac (1)
Сезон 7 Серия 14
8 февраля 1996
Кадиллак: Часть 2 The Cadillac (2)
Сезон 7 Серия 15
8 февраля 1996
Душевая лейка The Shower Head
Сезон 7 Серия 16
15 февраля 1996
Кукла The Doll
Сезон 7 Серия 17
22 февраля 1996
Частный клуб The Friars Club
Сезон 7 Серия 18
7 марта 1996
Мастер париков The Wig Master
Сезон 7 Серия 19
4 апреля 1996
Кальцоне The Calzone
Сезон 7 Серия 20
25 апреля 1996
Сдача бутылок: Часть 1 The Bottle Deposit (1)
Сезон 7 Серия 21
2 мая 1996
Сдача бутылок: Часть 2 The Bottle Deposit (2)
Сезон 7 Серия 22
2 мая 1996
Выжидание The Wait Out
Сезон 7 Серия 23
9 мая 1996
Приглашения The Invitations
Сезон 7 Серия 24
16 мая 1996
График выхода всех сериалов
Related video
Звезду «Свадьбы в Малиновке» посадили на 25 лет: причина вызовет недоумение у россиян
Тест: выберете канцтовары и узнайте, в каком городе вам стоит жить
Постарел на 10 лет: вот как Кравченко облили лицо клеем на съемках
Женатым отойти от экрана: 54-летняя Энистон снялась без нижнего белья
Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»
Главные хиты проката: в России выбрали два лучших фильма, и картин о супергероях среди них нет
Седой и обрюзгший: актер из «Курьера» признался, что стал бомжом (фото)
Подход европеек к гигиене отличается от того, к чему привыкли россияне: вот как моются на Западе
«Урод»: располневшую Белоснежку из «9 роты» секс-символом не назовешь
«Заплыла жиром»: Загитова ужаснула даже фанатов своей неидеальной формой
Тяжелые времена для Боярской: дочь д’Артаньяна оставили с носом
Зубов нет, зато губы на пол-лица: невестка Королевой превращается в живую куклу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше