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Постер к 5-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 5

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 16 сентября 1993
Год выпуска 1993
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 5-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 5-м сезоне сериала «Сайнфелд» Элейн совершает шокирующее признание. Крамер и его скромный приятель Лесли запускают новую линию одежды, и Джерри нечаянно готов надеть костюм на шоу Today. Джордж теряет очки. Команда с подозрением относится к своему бухгалтеру. Элейн и Джерри переживают из-за религиозных особенностей, которые они должны исполнить, чтобы стать крестными родителями младенца. Джордж занимает отличное место для парковки. Он решает использовать девушку Джерри, чтобы шпионить за друзьями. Крамер заявляет, что он умеет понимать по губам, и хочет доказать это. 

Список серий 5-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Манго The Mango
Сезон 5 Серия 1
16 сентября 1993
Пышная рубашка The Puffy Shirt
Сезон 5 Серия 2
23 сентября 1993
Очки The Glasses
Сезон 5 Серия 3
30 сентября 1993
Шмыгающий бухгалтер The Sniffing Accountant
Сезон 5 Серия 4
7 октября 1993
Обрезание The Bris
Сезон 5 Серия 5
14 октября 1993
Читай по губам The Lip Reader
Сезон 5 Серия 6
28 октября 1993
Обезжиренный йогурт The Non-Fat Yogurt
Сезон 5 Серия 7
4 ноября 1993
Парикмахер The Barber
Сезон 5 Серия 8
11 ноября 1993
Массажистка The Masseuse
Сезон 5 Серия 9
18 ноября 1993
Индеец для табачной лавки The Cigar Store Indian
Сезон 5 Серия 10
9 декабря 1993
Обращение The Conversion
Сезон 5 Серия 11
16 декабря 1993
Кабинка The Stall
Сезон 5 Серия 12
6 января 1994
Приглашение на ужин The Dinner Party
Сезон 5 Серия 13
3 февраля 1994
Морской биолог The Marine Biologist
Сезон 5 Серия 14
10 февраля 1994
Пирог The Pie
Сезон 5 Серия 15
17 февраля 1994
Дублер The Stand-In
Сезон 5 Серия 16
24 февраля 1994
Жена The Wife
Сезон 5 Серия 17
17 марта 1994
Плащи, части 1 и 2 The Raincoats (1)
Сезон 5 Серия 18
28 апреля 1994
Плащи, часть 2 The Raincoats (2)
Сезон 5 Серия 19
28 апреля 1994
Пожар The Fire
Сезон 5 Серия 20
5 мая 1994
Хэмптоны The Hamptons
Сезон 5 Серия 21
12 мая 1994
Противоположный The Opposite
Сезон 5 Серия 22
19 мая 1994
График выхода всех сериалов
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