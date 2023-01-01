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Постер к 1-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 1

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июля 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 5
Продолжительность сезона 1 час 50 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сайнфелд»

В 1-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джерри встретил в Мичигане женщину, которая решила отправиться за ним в Нью-Йорк. Правда, комик сомневается, что она влюблена в него. Скорее всего, дело в другом. Затем после недавнего расставания с Элейн Джерри встречается с девушкой на вечеринке, но, выяснив, где она работает, принимает решение держаться подальше от ее офиса. Также в квартиру Джерри проникают грабители. Он начинает думать о переезде. Также главный герой хочет разорвать отношения с другом детства. Джордж волнуется, что девушка решит с ним расстаться из-за зубной нити. Джордж уговаривает Джерри начать игру на бирже. 

Список серий 1-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Хорошие новости, плохие новости Good News, Bad News
Сезон 1 Серия 1
5 июля 1989
Засада The Stakeout
Сезон 1 Серия 2
31 мая 1990
Ограбление The Robbery
Сезон 1 Серия 3
7 июня 1990
Мужская вражда Male Unbonding
Сезон 1 Серия 4
14 июня 1990
Наводка The Stock Tip
Сезон 1 Серия 5
21 июня 1990
График выхода всех сериалов
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