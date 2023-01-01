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Постер к 2-му сезону сериала Сайнфелд
Киноафиша Сериалы Сайнфелд Сезоны Сезон 2

Seinfeld 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 января 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Сайнфелд»

Во 2-м сезоне сериала «Сайнфелд» Джордж разрывает отношения со своей девушкой, и Джерри решает, что хочет с ней пообщаться. Затем главный герой опасается, что неуместный комментарий, который он позволил себе на торжестве, оказался причиной последующей гибели его родственника. Джордж оставляет несколько смешных сообщений на автоответчике подруги, после чего решает похитить пленку. Когда в доме Джерри становится доступна квартира, он решает помочь Элейн приобрести ее, но вскоре сожалеет о своем решении. Джордж надевает обручальное кольцо, поскольку слышал, что оно помогает одиноким молодым людям привлечь внимание женщин.

Список серий 2-го сезона сериала «Сайнфелд» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Бывшая девушка The Ex-Girlfriend
Сезон 2 Серия 1
23 января 1991
К вопросу о пони The Pony Remark
Сезон 2 Серия 2
30 января 1991
Пиджак The Jacket
Сезон 2 Серия 3
6 февраля 1991
Сообщение The Phone Message
Сезон 2 Серия 4
13 февраля 1991
Квартира The Apartment
Сезон 2 Серия 5
4 апреля 1991
Статуэтка The Statue
Сезон 2 Серия 6
11 апреля 1991
Месть The Revenge
Сезон 2 Серия 7
18 апреля 1991
Сердечный приступ The Heart Attack
Сезон 2 Серия 8
25 апреля 1991
Соглашение The Deal
Сезон 2 Серия 9
2 мая 1991
Вечеринка в честь новорожденного The Baby Shower
Сезон 2 Серия 10
16 мая 1991
Китайский ресторан The Chinese Restaurant
Сезон 2 Серия 11
23 мая 1991
Официант The Busboy
Сезон 2 Серия 12
26 июня 1991
График выхода всех сериалов
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