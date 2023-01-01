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Выжить вместе
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Dual Survival
12+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Discovery Channel
Список сезонов телешоу «Выжить вместе»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
11 июня 2010 - 20 августа 2010
Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов
22 апреля 2011 - 1 июля 2011
Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов
1 января 2013 - 12 марта 2013
Сезон 4 / Season 4
10 эпизодов
23 апреля 2014 - 25 июня 2014
Сезон 5 / Season 5
13 эпизодов
21 января 2015 - 22 апреля 2015
Сезон 6 / Season 6
4 эпизода
30 сентября 2015 - 21 октября 2015
Сезон 7 / Season 7
10 эпизодов
13 января 2016 - 16 марта 2016
Сезон 8 / Season 8
8 эпизодов
15 июня 2016 - 3 августа 2016
Сезон 9 / Season 9
7 эпизодов
24 августа 2016 - 12 октября 2016
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