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Постер к 9-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 9

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 24 августа 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 1 минута
О чем 9-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 9-м сезоне шоу «Выжить вместе» новыми ведущими программы становятся ветеран боевых действий Эйджей Снайдер и специалист по выживанию в дикой природе Джефф Зауш. В своем первом путешествии герои застревают в обжигающе жарких саваннах Южной Бразилии, без сменной одежды и запасов провизии. Затем их ожидают араукариевые леса Южной Америки с деревьями высотой в милю, ядовитыми гадюками и дикими кабанами. Также в этом сезоне ребята побывают в болотах бассейна реки Атчафалайя в Луизиане, выдержат палящую жару в пустыне на востоке штата Юта и встретятся с 800-килограммовыми медведями в Грузии.

Список серий 9-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Битва за Бразилию Battle of Brazil
Сезон 9 Серия 1
24 августа 2016
Лес из ада Forest from Hell
Сезон 9 Серия 2
31 августа 2016
Умирающий от жажды Dying of Thirst
Сезон 9 Серия 3
14 сентября 2016
Приманка для аллигатора Gator Bait
Сезон 9 Серия 4
21 сентября 2016
Затемнение Blackout
Сезон 9 Серия 5
28 сентября 2016
Выслеживание львов Tracking Lions
Сезон 9 Серия 6
5 октября 2016
Нападение слонов Attack of the Elephants
Сезон 9 Серия 7
12 октября 2016
График выхода всех сериалов
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