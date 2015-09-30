Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Уличные танцы. Мировой уровень" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 6-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 6

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 30 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 52 минуты
О чем 6-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 6-м сезоне шоу «Выжить вместе» Мэтт и Джо оказываются в открытом Атлантическом океане, чтобы проверить, возможно ли спастись с затонувшего в этих водах корабля. Кошмарный сценарий усугубляется рыщущими акулами, острыми как бритва кораллами, непредсказуемой погодой и ложной надеждой на спасение. Затем ребята испытывают себя на прочность в густых джунглях. Ситуацию осложняет серьезная травма одного из ведущих, требующая медицинского вмешательства. Но герои не сдаются и не отправляются в город на поиски врача, ведь у обычного туриста, попавшего в беду, на их месте не было бы такой возможности.

Список серий 6-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Морской кошмар Nautical Nightmare
Сезон 6 Серия 1
30 сентября 2015
Разбитое путешествие Fractured Journey
Сезон 6 Серия 2
7 октября 2015
Убегать и уклоняться Escape and Evade
Сезон 6 Серия 3
14 октября 2015
Отважная Боливия Braving Bolivia
Сезон 6 Серия 4
21 октября 2015
График выхода всех сериалов
Related video
Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала
Без ботокса и филлеров: жена Михалкова 50 лет назад сражала мужчин естественной красотой (фото)
Опер Гнездилов из «Пса» урвал красотку: если вы смотрели «Великолепный век», то знаете актрису
Добронравов ни при чем: этому мужчине Пахмутова обязана своим главным хитом
Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
«Бывают промахи и ошибки»: Белый покаялся после отмены его спектакля за границей
Шоу «Три аккорда» должны вернуть в эфир только с одним условием: народ в ужасе
Дожившая до 103 лет россиянка раскрыла секрет долголетия: доступно каждому
Этот фильм с Мордюковой запрещали на 20 лет: режиссер нарушил приказ, чтобы сохранить ленту
Разогнал всех: Тарзан неожиданно повел себя на похоронах
Тест: кто вы из героев "Спанч Боба"?
«Хочется забыть эту историю»: Яковлева раскрыла подробности своего изнасилования
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше