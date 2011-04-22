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Постер к 2-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 2

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Выжить вместе»

Во 2-м сезоне шоу «Выжить вместе» Дэйв и Коди показывают, как заблудившиеся охотники могут выжить в суровых условиях Огненной Земли, всего в 500 милях от Антарктиды. Чтобы продемонстрировать, как пережить тяжелую травму, Дэйв наносит себе рваную рану и использует черный порошок для прижигания. Затем ведущим приходится пересечь ледяное болото, чтобы добраться до побережья, сталкиваясь с опасностью переохлаждения и угрозой быть поглощенными трясиной. Едва выбравшись из леса в цивилизацию, они отправляются в новое приключение – на этот раз, в горы, чтобы продемонстрировать, как спастись от схода лавины.

Список серий 2-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Рана и огонь Slash and Burn
Сезон 2 Серия 1
22 апреля 2011
Погребённые заживо Buried Alive
Сезон 2 Серия 2
29 апреля 2011
Застрять в грязи Stuck in the Muck
Сезон 2 Серия 3
6 мая 2011
Укушенный Bitten
Сезон 2 Серия 4
13 мая 2011
Замёрзшие равнины Frozen Plains
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2011
Побег из Африки Out of Africa
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2011
Выбраться из облаков Out of the Clouds
Сезон 2 Серия 7
27 мая 2011
Затерянные в океане Adrift
Сезон 2 Серия 8
3 июня 2011
В пыли Eating Dust
Сезон 2 Серия 9
10 июня 2011
Остров гиппопотамов Hippo Island
Сезон 2 Серия 10
17 июня 2011
Вверх по реке Up the River
Сезон 2 Серия 11
24 июня 2011
Дорога в никуда Road to Nowhere
Сезон 2 Серия 12
1 июля 2011
График выхода всех сериалов
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