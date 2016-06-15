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Постер к 8-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 8

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 15 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 8-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 8-м сезоне шоу «Выжить вместе» отважные путешественники Грейди и Джош оказываются в ловушке в зазубренных каньонах хорватской горы Велебит. Новые партнеры должны работать сообща, чтобы преодолеть холодные, стремительные пороги и спуститься с коварных водопадов, но найти общий язык оказывается чуть ли не сложнее, чем совладать с капризами природы. На суровых склонах болгарских гор Рила ребята сталкиваются с непроглядной метелью, морозами и смертельно опасным хищником. Им приходится использовать нетрадиционные методы, чтобы добыть огонь, кров и пищу на пути к далекой цивилизации.

Список серий 8-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Хорватское кораблекрушение Croatian Castaway
Сезон 8 Серия 1
15 июня 2016
Москитный берег Mosquito Coast
Сезон 8 Серия 2
22 июня 2016
Болгарская метель Bulgarian Blizzard
Сезон 8 Серия 3
6 июля 2016
Пылающий остров Burning Island
Сезон 8 Серия 4
13 июля 2016
Без воздуха Out of Air
Сезон 8 Серия 5
20 июля 2016
Снежное оцепенение Snow Daze
Сезон 8 Серия 6
27 июля 2016
Колумбийский хаос Colombian Chaos
Сезон 8 Серия 7
3 августа 2016
Абсолютная библия выживания Ultimate Survival Bible
Сезон 8 Серия 8
3 августа 2016
График выхода всех сериалов
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