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Постер к 5-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 5

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 21 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут
О чем 5-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 5-м сезоне шоу «Выжить вместе» новая пара отважных ведущих-путешественников – Джо и Мэтт – спускается в высокогорные пустынные каньоны Южной Юты. Они пытаются выжить в этой суровой местности, населенной гремучими змеями и горными львами, без использования ножей и каких-либо современных туристических принадлежностей. Также они путешествуют по горам Аллегани в Пенсильвании, где Джо вырос и впервые научился навыкам выживания. Передвигаясь под ледяным дождем, окруженные крутыми ущельями, в глубине медвежьей страны, они соревнуются с Матерью-природой, чтобы выбраться в цивилизацию живыми.

Список серий 5-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Каньоны Into the Canyons
Сезон 5 Серия 1
21 января 2015
Стойкость и отвага Grin and Bear It
Сезон 5 Серия 2
28 января 2015
Безнадежное положение: Часть 1 Downed and Out Part One
Сезон 5 Серия 3
4 февраля 2015
Безнадежное положение: Часть 2 Downed and Out Part Two
Сезон 5 Серия 4
11 февраля 2015
Болотный край Swamplandia
Сезон 5 Серия 5
18 февраля 2015
Восстав из пепла, часть 1 Out of the Ashes Part One
Сезон 5 Серия 6
25 февраля 2015
Восстав из пепла, часть 2 Out of the Ashes Part Two
Сезон 5 Серия 7
4 марта 2015
Погруженные в воду Waterlogged
Сезон 5 Серия 8
11 марта 2015
Катастрофа на побережье Coastal Catastrophe
Сезон 5 Серия 9
18 марта 2015
Зимний вихрь, часть 1 Winter Vortex Part One
Сезон 5 Серия 10
1 апреля 2015
Зимний вихрь, часть 2 Winter Vortex Part Two
Сезон 5 Серия 11
8 апреля 2015
Трудности Гималаев Himalayan Hardship
Сезон 5 Серия 12
15 апреля 2015
Намибийский кошмар Namibian Nightmare
Сезон 5 Серия 13
22 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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