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Постер к 1-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 1

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июня 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 1-м сезоне шоу «Выжить вместе» бывший военный Дейв Кентербери и ученый Коди Ландин вместе отправляются в самые негостеприимные места планеты Земля, чтобы испытать на себе все сложности выживания в дикой природе. Они учат зрителей правилам поведения в лесу, на реке, в джунглях, а жаре или на холоде, проверяя всевозможные туристские лайфхаки. Ситуации, которые приходится разруливать ведущим шоу, могут произойти с любым путешественником. Прибывая на новое место, ребята руководствуются четырьмя главными правилами авантюриста: найди убежище, найди воду, найди еду и, наконец, найди помощь.

Список серий 1-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Кораблекрушение Shipwrecked
Сезон 1 Серия 1
11 июня 2010
Неудавшееся восхождение Failed Ascent
Сезон 1 Серия 2
18 июня 2010
Без воздуха Out of Air
Сезон 1 Серия 3
25 июня 2010
Поломка в пустыне Desert Breakdown
Сезон 1 Серия 4
2 июля 2010
Паника в джунглях Panic in the Jungle
Сезон 1 Серия 5
9 июля 2010
Трясина Swamped
Сезон 1 Серия 6
16 июля 2010
Разделились Split Up
Сезон 1 Серия 7
23 июля 2010
Под проливным дождем Soaked
Сезон 1 Серия 8
30 июля 2010
После урагана After the Storm
Сезон 1 Серия 9
13 августа 2010
В топи болот Bogged Down
Сезон 1 Серия 10
20 августа 2010
График выхода всех сериалов
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