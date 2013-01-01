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Постер к 3-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 3

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 3-м сезоне шоу «Выжить вместе» новым партнером Коди Лундина по съемкам становится ветеран специальных военных операций Джо Тети. Два парня с двумя совершенно противоположными подходами к выживанию осваивают один из самых бесплодных ландшафтов на планете – чилийскую пустыню Атакама, также известную как «Марс на Земле». Борясь с обезвоживанием и гипертермией, Джо и Коди отправляются на поиски ресурсов. Затем их ждет путешествие в Южную Африку, на свидание с самыми смертоносными хищниками планеты, включая львов, леопардов и даже людей – злобных браконьеров, которые воспринимают съемочную группу в штыки.

Список серий 3-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Расплетенный Unbraided
Сезон 3 Серия 1
1 января 2013
Марс на Земле Mars on Earth
Сезон 3 Серия 2
1 января 2013
В меню On the Menu
Сезон 3 Серия 3
8 января 2013
Как на сковороде Into the Frying Pan
Сезон 3 Серия 4
15 января 2013
Неприятности в раю Trouble in Paradise
Сезон 3 Серия 5
22 января 2013
Зеленый ад The Green Hell
Сезон 3 Серия 6
29 января 2013
Твин Пикс Twin Peaks
Сезон 3 Серия 7
5 февраля 2013
Расплавление Meltdown
Сезон 3 Серия 8
12 февраля 2013
Брюхо зверя Belly of the Beast
Сезон 3 Серия 9
19 февраля 2013
Кораблекрушение Castaways
Сезон 3 Серия 10
26 февраля 2013
Высокая Скалистая гора Rocky Mountain High
Сезон 3 Серия 11
5 марта 2013
Туманный горный обрыв Misty Mountain Drop
Сезон 3 Серия 12
12 марта 2013
График выхода всех сериалов
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