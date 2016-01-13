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Постер к 7-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 7

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 13 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 7-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 7-м сезоне шоу «Выжить вместе» ведущие вновь сменяются. Новыми партнерами по выживанию становятся Грейди и Билл, а их первой миссией оказывается путешествие на ледниковый вулканический пик в Чилийских Андах. На месте они сталкиваются с ветром со скоростью 70 миль в час, сильным снегопадом и минусовыми температурами. Прячась в пещерных убежищах, они рискуют отравиться ядовитыми газами и с трудом добывают огонь. Но это приключение – лишь начало, в этом сезоне ребят ждут также влажный тропический лес в Чили в сезон дождей, древние развалины в сердце Амазонки и сплав на лодках по обмелевшему бассейну реки Замбези.

Список серий 7-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Огонь и лед Fire and Ice
Сезон 7 Серия 1
13 января 2016
Долгий путь домой Long Way Home
Сезон 7 Серия 2
20 января 2016
Отведи меня к реке Take Me to the River
Сезон 7 Серия 3
27 января 2016
Ешь или будешь съеден Eat or be Eaten
Сезон 7 Серия 4
3 февраля 2016
Выжженная земля Scorched Earth
Сезон 7 Серия 5
10 февраля 2016
По тонкому льду On Thin Ice
Сезон 7 Серия 6
17 февраля 2016
Безопасный High and Dry
Сезон 7 Серия 7
24 февраля 2016
Кубинский кризис Cuban Crisis
Сезон 7 Серия 8
2 марта 2016
Точка насыщения Saturation Point
Сезон 7 Серия 9
9 марта 2016
Живи, чтобы рассказать Live to Tell
Сезон 7 Серия 10
16 марта 2016
График выхода всех сериалов
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