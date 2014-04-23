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Постер к 4-му сезону телешоу Выжить вместе
Киноафиша Сериалы Выжить вместе Сезоны Сезон 4

Dual Survival 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 23 апреля 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут
О чем 4-й сезон телешоу «Выжить вместе»

В 4-м сезоне шоу «Выжить вместе» Джо и Коди застревают в мангровом болоте на Шри-Ланке. Они едва спасаются из кишащих крокодилами вод только для того, чтобы оказаться в кишащих москитами непролазных джунглях. Ребята пытаются продумать свое обратное путешествие и приходят к страшному выводу: они впервые могут на самом деле не выбраться из приключения живыми. Однако герои продолжают съемку, чтобы зафиксировать для других авантюристов все свои лайфхаки и наработки. Также в этом сезоне Джо и Коди предстоит оказаться в море песчаных дюн, на вечном леднике и на необитаемом острове у побережья Панамы.

Список серий 4-го сезона телешоу «Выжить вместе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Без конца: Часть 1 No End in Sight Part 1
Сезон 4 Серия 1
23 апреля 2014
Без конца: Часть 2 No End in Sight Part 2
Сезон 4 Серия 2
30 апреля 2014
Смертельные дюны Deadly Dunes
Сезон 4 Серия 3
7 мая 2014
Ледниковый обвал Glacial Downfall
Сезон 4 Серия 4
14 мая 2014
Где заканчивается одна тропа – начинается другая Journey's End to a New Beginning
Сезон 4 Серия 5
21 мая 2014
Один в поле не воин No Man Is An Island
Сезон 4 Серия 6
28 мая 2014
Хаос майя Mayan Mayhem
Сезон 4 Серия 7
4 июня 2014
На краю On the Edge
Сезон 4 Серия 8
11 июня 2014
Конец пути End of the Road
Сезон 4 Серия 9
18 июня 2014
Один выстрел, одно убийство One Shot, One Kill
Сезон 4 Серия 10
25 июня 2014
График выхода всех сериалов
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