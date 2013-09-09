В 7-м сезоне сериала «Ментовские войны» в стране проходит важная для героев реформа: вчерашние «менты» проходят переаттестацию как полицейские. Однако суть работы отдела по расследованию умышленных убийств от названия не меняется. Роман Шилов и его коллеги по-прежнему должны оставаться на страже покоя в Петербурге, бороться с «оборотнями в погонах» и охотиться на опасных преступников. Информатор с позывным Индус предупреждает полицию о готовящемся покушении на крупного бизнесмена. Шилову и Джексону удается задержать киллера, однако его напарник скрывается от оперов. Вскоре он разделывается с осведомителем.