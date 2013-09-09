Menu
Title Сезон 7
Season premiere 9 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 24
Runtime 18 hours 0 minute
"Mentovskie vojny" season 7 description

В 7-м сезоне сериала «Ментовские войны» в стране проходит важная для героев реформа: вчерашние «менты» проходят переаттестацию как полицейские. Однако суть работы отдела по расследованию умышленных убийств от названия не меняется. Роман Шилов и его коллеги по-прежнему должны оставаться на страже покоя в Петербурге, бороться с «оборотнями в погонах» и охотиться на опасных преступников. Информатор с позывным Индус предупреждает полицию о готовящемся покушении на крупного бизнесмена. Шилову и Джексону удается задержать киллера, однако его напарник скрывается от оперов. Вскоре он разделывается с осведомителем.

"Mentovskie vojny" season 7 list of episodes. TV series release schedule
Змея в траве. Часть 1
Season 7 Episode 1
9 September 2013
Змея в траве. Часть 2
Season 7 Episode 2
9 September 2013
Змея в траве. Часть 3
Season 7 Episode 3
10 September 2013
Змея в траве. Часть 4
Season 7 Episode 4
10 September 2013
Каратель. Часть 1
Season 7 Episode 5
11 September 2013
Каратель. Часть 2
Season 7 Episode 6
11 September 2013
Каратель. Часть 3
Season 7 Episode 7
12 September 2013
Каратель. Часть 4
Season 7 Episode 8
12 September 2013
Гонка на выживание. Часть 1
Season 7 Episode 9
16 September 2013
Гонка на выживание. Часть 2
Season 7 Episode 10
16 September 2013
Гонка на выживание. Часть 3
Season 7 Episode 11
17 September 2013
Гонка на выживание. Часть 4
Season 7 Episode 12
17 September 2013
Граница зла. Часть 1
Season 7 Episode 13
18 September 2013
Граница зла. Часть 2
Season 7 Episode 14
18 September 2013
Граница зла. Часть 3
Season 7 Episode 15
19 September 2013
Граница зла. Часть 4
Season 7 Episode 16
19 September 2013
Невские партизаны. Часть 1
Season 7 Episode 17
23 September 2013
Невские партизаны. Часть 2
Season 7 Episode 18
23 September 2013
Невские партизаны. Часть 3
Season 7 Episode 19
24 September 2013
Невские партизаны. Часть 4
Season 7 Episode 20
24 September 2013
Корм для акулы. Часть 1
Season 7 Episode 21
25 September 2013
Корм для акулы. Часть 2
Season 7 Episode 22
25 September 2013
Корм для акулы. Часть 3
Season 7 Episode 23
26 September 2013
Корм для акулы. Часть 4
Season 7 Episode 24
26 September 2013
