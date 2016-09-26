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Постер к 8-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 8

Обычное шоу, 8 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 8: Regular Show in Space
Название Сезон 8: Обычное шоу в космосе
Премьера сезона 26 сентября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 29
Продолжительность сезона 7 часов 15 минут
О чем 8-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 8-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай и Ригби привычно выполняют свою работу и натыкаются на драгоценный камень, который может изменить их жизнь. Пока Мордекай и Ригби решают, какое кино сегодня будут смотреть, они натыкаются на рекламный ролик крутых ракетных туфлей. Герои отправляются в космические путешествия, где их ожидает немало захватывающих приключений. Во время одного из путешествий Мордекай и Ригби собираются найти кошелек на враждебной планете. Тем временем Бенсона бросает его девушка Пэм, и он отправляется искать картофель фри, чтобы заполнить пустоту, которая осталась в его душе.

Список серий 8-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Живём одним космическим днём One Space Day at a Time
Сезон 8 Серия 1
26 сентября 2016
Крутые БроБоты Cool Bro Bots
Сезон 8 Серия 2
26 сентября 2016
Добро пожаловать в космос Welcome to Space
Сезон 8 Серия 3
27 сентября 2016
Космо-бабки Space Creds
Сезон 8 Серия 4
27 сентября 2016
Бюро находок Lost and Found
Сезон 8 Серия 5
28 сентября 2016
Омерзительные половинки Ugly Moons
Сезон 8 Серия 6
29 сентября 2016
Воин сновидений The Dream Warrior
Сезон 8 Серия 7
30 сентября 2016
Злобный мозг The Brain of Evil
Сезон 8 Серия 8
3 октября 2016
Отжарим ночку по-французски Fries Night
Сезон 8 Серия 9
4 октября 2016
Шельма МакКосмоель Spacey McSpaceTree
Сезон 8 Серия 10
5 октября 2016
Ну а теперь меня слышно? Can You Ear Me Now?
Сезон 8 Серия 11
6 октября 2016
Застряли в лифте Stuck in an Elevator
Сезон 8 Серия 12
7 октября 2016
Космическая гонка The Space Race
Сезон 8 Серия 13
10 октября 2016
Операция «не слышу зла» Operation: Hear No Evil
Сезон 8 Серия 14
11 октября 2016
Космический побег Space Escape
Сезон 8 Серия 15
12 октября 2016
Новые кровати New Beds
Сезон 8 Серия 16
13 октября 2016
Мордеби и Ригбекай Mordeby and Rigbecai
Сезон 8 Серия 17
14 октября 2016
Альфа купол Alpha Dome
Сезон 8 Серия 18
20 октября 2016
Страшилки из парка (6) Terror Tales of the Park VI
Сезон 8 Серия 19
27 октября 2016
Ледяная кассета The Ice Tape
Сезон 8 Серия 20
3 ноября 2016
Ключ ко Вселенной The Key to the Universe
Сезон 8 Серия 21
10 ноября 2016
Без труда – лабуда No Train No Gain
Сезон 8 Серия 22
17 ноября 2016
Новый год в космосе Christmas in Space
Сезон 8 Серия 23
1 декабря 2016
Убить добротой Kill 'em With Kindness
Сезон 8 Серия 24
14 января 2017
Встреча с оракулом Meet The Seer
Сезон 8 Серия 25
14 января 2017
Взбодрить Попса Cheer Up Pops
Сезон 8 Серия 26
16 января 2017
Обычное последнее эпическое сражение (1) A Regular Show Epic Final Battle (Part 1)
Сезон 8 Серия 27
16 января 2017
Обычное последнее эпическое сражение (2) A Regular Show Epic Final Battle (Part 2)
Сезон 8 Серия 28
16 января 2017
Обычное шоу. Эпическая финальная битва: Сила (Часть 3) A Regular Show Epic Final Battle: The Power (Part 3)
Сезон 8 Серия 29
16 января 2017
График выхода всех сериалов
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