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Постер к 5-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 5

Обычное шоу, 5 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 2 сентября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 37
Продолжительность сезона 9 часов 15 минут
О чем 5-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 5-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай по-прежнему пребывает в депрессивном состоянии из-за отказа Маргарет в заведении Stake Me Amadeus. В конце концов герой обнаруживает ее свитер в прачечной и собирается вернуть вещь ей в колледже. Затем Мордекай и Ригби решают придумать песенки и исполнить их людям в парке, чтобы собрать деньги на покупку специальной компьютерной игры. Однако герои сталкиваются с уличным артистом, который нагло похищает их песни и исполняет свои танцы под них. Мордекай и Ригби должны починить автомобиль Бенсона после того, как они случайно бросили пульт от телевизора ему в лобовое стекло.

Список серий 5-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Страдания и стирка Laundry Woes
Сезон 5 Серия 1
2 сентября 2013
Серебряный чел Silver Dude
Сезон 5 Серия 2
2 сентября 2013
Тачка Бенсона Benson's Car
Сезон 5 Серия 3
9 сентября 2013
Каждомясный бутерброд Every Meat Burritos
Сезон 5 Серия 4
16 сентября 2013
Дружище стена Wall Buddy
Сезон 5 Серия 5
23 сентября 2013
Прыжок во времени A Skips in Time
Сезон 5 Серия 6
30 сентября 2013
Искусство выживать Survival Skills
Сезон 5 Серия 7
14 октября 2013
Страшилки из парка (3) Terror Tales of the Park III
Сезон 5 Серия 8
21 октября 2013
Штолы Tants
Сезон 5 Серия 9
4 ноября 2013
Бросок рикошетом Bank Shot
Сезон 5 Серия 10
11 ноября 2013
Могучая башня Power Tower
Сезон 5 Серия 11
18 ноября 2013
Спецвыпуск в честь Дня благодарения The Thanksgiving Special
Сезон 5 Серия 12
25 ноября 2013
Сердце каскадёра The Heart of a Stuntman
Сезон 5 Серия 13
2 декабря 2013
Новогодний поцелуй New Year's Kiss
Сезон 5 Серия 14
31 декабря 2013
Вышибалы Dodge This
Сезон 5 Серия 15
13 января 2014
Переносная уборная Portable Toilet
Сезон 5 Серия 16
27 января 2014
Открытка The Postcard
Сезон 5 Серия 17
10 февраля 2014
Cкайдайвинг с бутербродом Rigby in the Sky with Burrito
Сезон 5 Серия 18
24 февраля 2014
Путешествие на дно Ямы Journey to the Bottom of the Crash Pit
Сезон 5 Серия 19
3 марта 2014
Спасая время Saving Time
Сезон 5 Серия 20
10 марта 2014
Гитара Рока Guitar Of Rock
Сезон 5 Серия 21
17 марта 2014
История Скипса Skips' Story
Сезон 5 Серия 22
14 апреля 2014
Возвращение Мордекая с Ригбычем Return of Mordecai and the Rigbys
Сезон 5 Серия 23
21 апреля 2014
Неудачный портрет Bad Portrait
Сезон 5 Серия 24
28 апреля 2014
Видюшка 101 Video 101
Сезон 5 Серия 25
5 мая 2014
Люблю, привет I Like You Hi
Сезон 5 Серия 26
12 мая 2014
Игровая площадка Play Date
Сезон 5 Серия 27
5 июня 2014
Эксперт или врун? Expert or Liar
Сезон 5 Серия 28
12 июня 2014
Лови волну Catching the Wave
Сезон 5 Серия 29
19 июня 2014
Золотые часы Gold Watch
Сезон 5 Серия 30
26 июня 2014
Покраска Paint Job
Сезон 5 Серия 31
3 июля 2014
Забрать торт Take the Cake
Сезон 5 Серия 32
10 июля 2014
Скипс снова в седле Skips in the Saddle
Сезон 5 Серия 33
17 июля 2014
Томас наносит ответный удар Thomas Fights Back
Сезон 5 Серия 34
24 июля 2014
Мальчишник! Зинго!! Bachelor Party! Zingo!!
Сезон 5 Серия 35
31 июля 2014
Проблемы с палаткой Tent Trouble
Сезон 5 Серия 36
7 августа 2014
Настоящее свидание Real Date
Сезон 5 Серия 37
14 августа 2014
График выхода всех сериалов
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