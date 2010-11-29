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Постер к 2-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 2

Обычное шоу, 2 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 ноября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 28
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Обычное шоу»

Во 2-м сезоне сериала «Обычное шоу» главные герои посмотрели страшилку про британское такси. Теперь они должны помочь Ригби справиться с фобией. Когда Мордекай отклоняет приглашение Ригби посмотреть премьеру фильма ужасов, чтобы вместо этого отправиться на фильм для девочек вместе с Маргарет, Ригби придумывает коварный план мести. Он решает пригласить Маргарет на свидание. Когда Мордекай и Ригби понимают, что Бенсон их не ценит, они решают исправить ситуацию. Главные герои категорически не готовы мириться с тем, что они прослывут плохими работниками. Бенсон приобретает систему наблюдения, чтобы следить за своими сотрудниками.

Список серий 2-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Здоровеньки Булы Ello Gov'nor
Сезон 2 Серия 1
29 ноября 2010
Время Пришло It's Time
Сезон 2 Серия 2
3 января 2011
День Признания Заслуг Appreciation Day
Сезон 2 Серия 3
10 января 2011
Глазун Peeps
Сезон 2 Серия 4
17 января 2011
Головокружение Dizzy
Сезон 2 Серия 5
24 января 2011
Моя Мама My Mom
Сезон 2 Серия 6
31 января 2011
Рекорд High Score
Сезон 2 Серия 7
7 февраля 2011
Ярость у Телевизора Rage Against the TV
Сезон 2 Серия 8
14 февраля 2011
Тусовщик Пит Party Pete
Сезон 2 Серия 9
21 февраля 2011
Промывка Мозгов Brain Eraser
Сезон 2 Серия 10
25 февраля 2011
Бенсон, Исчезни Benson Be Gone
Сезон 2 Серия 11
28 февраля 2011
Но у Меня Есть Чек But I Have a Receipt
Сезон 2 Серия 12
7 марта 2011
Вот это музон This is My Jam
Сезон 2 Серия 13
28 марта 2011
Мускулистка Muscle Woman
Сезон 2 Серия 14
4 апреля 2011
Подмена Temp Check
Сезон 2 Серия 15
11 апреля 2011
Проклятие Jinx
Сезон 2 Серия 16
18 апреля 2011
На Том Свете Свидимся See You There
Сезон 2 Серия 17
25 апреля 2011
Сделай Одолжение Do Me a Solid
Сезон 2 Серия 18
2 мая 2011
Замогильное Зрелище Grave Sights
Сезон 2 Серия 19
9 мая 2011
Реально Реальный Рестлинг Really Real Wrestling
Сезон 2 Серия 20
16 мая 2011
Чрезмерно Over the Top
Сезон 2 Серия 21
23 мая 2011
Ночной Сова The Night Owl
Сезон 2 Серия 22
30 мая 2011
Компания утят A Bunch of Baby Ducks
Сезон 2 Серия 23
6 июня 2011
Больше умнее More Smarter
Сезон 2 Серия 24
13 июня 2011
Первый день First Day
Сезон 2 Серия 25
11 июля 2011
Вирусные видео Go Viral
Сезон 2 Серия 26
18 июля 2011
Скунсотропия Skunked
Сезон 2 Серия 27
25 июля 2011
Караоке Karaoke Video
Сезон 2 Серия 28
1 августа 2011
График выхода всех сериалов
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