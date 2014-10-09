Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 6-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 6

Обычное шоу, 6 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 9 октября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 28
Продолжительность сезона 7 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 6-м сезоне сериала «Обычное шоу» Мордекай, Ригби и банда решают навестить мать Мускулистого человека на Хеллоуин. По пути герои рассказывают истории о привидениях, в том числе ту, в которой Мордекай и Ригби погибают и воскресают, чтобы преследовать Бенсона. Ригби хочет всем доказать, что он может зарабатывать деньги, но единственная работа, на которую его берут, – это транспортная компания с суровым боссом, у которого слишком строгие требования. После того как Эйлин выигрывает телевизор с плоским экраном, Ригби решает установить его самостоятельно, чтобы удивить ее. Но соседка Эйлин по комнате может стать проблемой...

Список серий 6-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Тусим и не грустим Maxin' and Relaxin'
Сезон 6 Серия 1
9 октября 2014
Новый парень на районе New Bro on Campus
Сезон 6 Серия 2
16 октября 2014
Всё по Фрейду Daddy Issues
Сезон 6 Серия 3
23 октября 2014
Страшилки из парка (4) Terror Tales of the Park IV
Сезон 6 Серия 4
29 октября 2014
Гибель Мускулиста The End of Muscle Man
Сезон 6 Серия 5
30 октября 2014
Грузчик, Грузчик, парень работящий Lift With Your Back
Сезон 6 Серия 6
6 ноября 2014
Плазма Айлин Eileen Flat Screen
Сезон 6 Серия 7
13 ноября 2014
Настоящий Томас The Real Thomas: An Intern Special
Сезон 6 Серия 8
20 ноября 2014
Обмен белыми слонами The White Elephant Gift Exchange
Сезон 6 Серия 9
4 декабря 2014
C Новым годом, Мордекай! Merry Christmas Mordecai
Сезон 6 Серия 10
4 декабря 2014
Плачущий Сакс Sad Sax
Сезон 6 Серия 11
8 января 2015
Обедня управляющих парком Park Managers Lunch
Сезон 6 Серия 12
15 января 2015
Мордекай и Ригби вверх ногами Mordecai and Rigby Down Under
Сезон 6 Серия 13
22 января 2015
Поженились и разбились Married and Broke
Сезон 6 Серия 14
29 января 2015
Я вижу черепах I See Turtles
Сезон 6 Серия 15
5 февраля 2015
Войны форматов (2) Format Wars II
Сезон 6 Серия 16
12 февраля 2015
Конкурс песни ко дню рождения Happy Birthday Song Contest
Сезон 6 Серия 17
19 февраля 2015
Костюм Бенсона Benson's Suit
Сезон 6 Серия 18
26 февраля 2015
Игруны никогда не сдаются Gamers Never Say Die
Сезон 6 Серия 19
5 марта 2015
Тысячный полёт вертолёта 1000th Chopper Flight Party
Сезон 6 Серия 20
12 марта 2015
ТусоКонь Party Horse
Сезон 6 Серия 21
19 марта 2015
Люди в форме Men in Uniform
Сезон 6 Серия 22
26 марта 2015
Гаражные ворота Garage Door
Сезон 6 Серия 23
2 апреля 2015
Кризис века бриллиантовой утки Brilliant Century Duck Crisis Special
Сезон 6 Серия 24
9 апреля 2015
Двойное свидание Not Great Double Date
Сезон 6 Серия 25
22 июня 2015
Смерть-квон-до-ставка Death Kwon Do-livery
Сезон 6 Серия 26
23 июня 2015
Обеденный перерыв Lunch Break
Сезон 6 Серия 27
24 июня 2015
Динамо у алтаря Dumped at the Altar
Сезон 6 Серия 28
25 июня 2015
График выхода всех сериалов
Related video
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше