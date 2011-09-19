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Постер к 3-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 3

Обычное шоу, 3 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 19 сентября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 39
Продолжительность сезона 9 часов 45 минут
О чем 3-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 3-м сезоне сериала «Обычное шоу» Бенсон пытается вернуть хоккейный стол Мордекай и Ригби. Играя в компьютерную игру, Мордекай и Ригби заключают пари, согласно которому проигравший должен сделать себе прическу своего игрового персонажа. Ригби жульничает, чтобы одержать победу в пари, и Мордекай приходится перекраситься в блонд. Команда по боулингу «Парк Страйкерс» собирается принять участие в матче. Герои сражаются за звание чемпиона в турнире по боулингу. Главный игрок конкурирующей команды, претендующий на звание лидера чемпионата, грозится раскрыть тайну Скипса, если тот не сдастся.

Список серий 3-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Настольный хоккей Stick Hockey
Сезон 3 Серия 1
19 сентября 2011
Уговор быть блондинчиком Bet to Be Blonde
Сезон 3 Серия 2
26 сентября 2011
Скипс наносит удар! Skips Strikes
Сезон 3 Серия 3
3 октября 2011
Страшилки из парка Terror Tales of The Park
Сезон 3 Серия 4
10 октября 2011
Походы – это круто Camping Can Be Cool
Сезон 3 Серия 5
17 октября 2011
Cлэм-данк Slam Dunk
Сезон 3 Серия 6
24 октября 2011
Крутые велики Cool Bikes
Сезон 3 Серия 7
7 ноября 2011
Правила поведения House Rules
Сезон 3 Серия 8
14 ноября 2011
Больше рэпа Rap It Up
Сезон 3 Серия 9
21 ноября 2011
Покатушки Cruisin'
Сезон 3 Серия 10
28 ноября 2011
Под колпаком Under the Hood
Сезон 3 Серия 11
12 декабря 2011
Выходные у Бенсона Weekend at Benson's
Сезон 3 Серия 12
16 января 2012
Печенька судьбы Fortune Cookie
Сезон 3 Серия 13
23 января 2012
Мысли позитивно Think Positive
Сезон 3 Серия 14
30 января 2012
Скипс против технологий Skips vs. Technology
Сезон 3 Серия 15
6 февраля 2012
Набор задницей Butt Dial
Сезон 3 Серия 16
13 февраля 2012
Яично! Eggscellent
Сезон 3 Серия 17
27 февраля 2012
Пуз-Модель Gut Model
Сезон 3 Серия 18
5 марта 2012
Игровые волшебники Video Game Wizards
Сезон 3 Серия 19
26 марта 2012
Большой победитель Big Winner
Сезон 3 Серия 20
2 апреля 2012
Лучший бургер в мире The Best Burger in the World
Сезон 3 Серия 21
9 апреля 2012
Замена Replaced
Сезон 3 Серия 22
16 апреля 2012
Хламплот Trash Boat
Сезон 3 Серия 23
23 апреля 2012
Кулаки правосудия Fists of Justice
Сезон 3 Серия 24
30 апреля 2012
Да, чувак, да! Yes Dude Yes
Сезон 3 Серия 25
7 мая 2012
Разбитая тачка Busted Cart
Сезон 3 Серия 26
14 мая 2012
Точно в восемь Dead at Eight
Сезон 3 Серия 27
28 мая 2012
Доступ запрещён Access Denied
Сезон 3 Серия 28
4 июня 2012
Зал славы дальнобойщиков Trucker Hall of Fame
Сезон 3 Серия 29
11 июня 2012
Наставник мышц Muscle Mentor
Сезон 3 Серия 30
18 июня 2012
Вне комиссии Out of Commission
Сезон 3 Серия 31
25 июня 2012
Приличный ресторан Fancy Restaurant
Сезон 3 Серия 32
16 июля 2012
Дневник Diary
Сезон 3 Серия 33
23 июля 2012
Лучшая в мире видеокассета The Best VHS in the World
Сезон 3 Серия 34
30 июля 2012
Без шалостей Prankless
Сезон 3 Серия 35
6 августа 2012
Мохнатые кубики Death Bear
Сезон 3 Серия 36
13 августа 2012
Сахарная лихорадка Fuzzy Dice
Сезон 3 Серия 37
20 августа 2012
Сахарная лихорадка Sugar Rush
Сезон 3 Серия 38
27 августа 2012
Неудачный поцелуй Bad Kiss
Сезон 3 Серия 39
3 сентября 2012
График выхода всех сериалов
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