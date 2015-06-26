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Постер к 7-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 7

Обычное шоу, 7 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 26 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 36
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 7-м сезоне сериала «Обычное шоу» Бенсон планирует уволить Мордекай, если Ригби не сможет вернуть его из причудливой страны, также известной как Дамптаун США. После того как Бенсону не удалось получить награду «Управляющий года», главные герои хотят, чтобы он ощутил себя победителем. Ригби портит изысканный обед Мелларда, и теперь ему или Бенсону придется написать заявление об уходе. Маргарет очень хочет стать ведущей еженедельного выпуска местных вечерних новостей. Бенсон полон решимости убедить всех, что он был прав касаемо даты «эксперимента с куполом». Ригби собирается найти лучший подарок на день рождения для Мардокей.

Список серий 7-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Динамоград США Dumptown U.S.A.
Сезон 7 Серия 1
26 июня 2015
Парковые награды The Parkie Awards
Сезон 7 Серия 2
6 августа 2015
Клуб Ланч The Lunch Club
Сезон 7 Серия 3
13 августа 2015
Легенда местных новостей Local News Legends
Сезон 7 Серия 4
20 августа 2015
Под куполом The Dome Experiment Special
Сезон 7 Серия 5
27 августа 2015
Подарок ко Дню Рождения Birthday Gift
Сезон 7 Серия 6
3 сентября 2015
Видео с котейками Cat Videos
Сезон 7 Серия 7
10 сентября 2015
Подбитые молнией Struck by Lightning
Сезон 7 Серия 8
17 сентября 2015
Страшилки из парка (5) Terror Tales of The Park V
Сезон 7 Серия 9
29 октября 2015
Возвращения Тусоконя The Return of Party Horse
Сезон 7 Серия 10
9 ноября 2015
День и ночь – сутки прочь! Sleep Cycle
Сезон 7 Серия 11
10 ноября 2015
Просто друзья Just Friends
Сезон 7 Серия 12
11 ноября 2015
Свинья Бенсона Benson's Pig
Сезон 7 Серия 13
12 ноября 2015
План Айлин The Eileen Plan
Сезон 7 Серия 14
13 ноября 2015
Привет, Китай Hello China
Сезон 7 Серия 15
30 ноября 2015
Безумно-фальшивый план Crazy Fake Plan
Сезон 7 Серия 16
1 декабря 2015
Призы победителям Win That Prize
Сезон 7 Серия 17
2 декабря 2015
Снежные покатушки Snow Tubing
Сезон 7 Серия 18
3 декабря 2015
Состязание по чили Chili Cook Off
Сезон 7 Серия 19
5 марта 2016
Каникулы на фабрике пончиков Donut Factory Holiday
Сезон 7 Серия 20
12 марта 2016
Качалонский Gymblonski
Сезон 7 Серия 21
19 марта 2016
Ночь-пацаночь (2) Guys Night 2
Сезон 7 Серия 22
26 марта 2016
Синтезатор Гэри Gary's Synthesizer
Сезон 7 Серия 23
2 апреля 2016
Король Калифорнии California King
Сезон 7 Серия 24
9 апреля 2016
Кубо-братва Cube Bros
Сезон 7 Серия 25
16 апреля 2016
Посылка Саложора Maellard's Package
Сезон 7 Серия 26
23 апреля 2016
Кнопка The Button
Сезон 7 Серия 27
30 апреля 2016
Ригби идет на выпускной Rigby Goes to the Prom
Сезон 7 Серия 28
5 мая 2016
Любимая Футболка Favorite Shirt
Сезон 7 Серия 29
19 мая 2016
Волшебник Марволо Marvolo the Wizard
Сезон 7 Серия 30
26 мая 2016
Любимая Попсова Планета Pops' Favorite Planet
Сезон 7 Серия 31
2 июня 2016
Я эм…Пэм Pam I Am
Сезон 7 Серия 32
2 июня 2016
Скукота взаперти Lame Lockdown
Сезон 7 Серия 33
9 июня 2016
Только вип-посетители VIP Members Only
Сезон 7 Серия 34
16 июня 2016
Ключи-калачи Deez Keys
Сезон 7 Серия 35
23 июня 2016
Ригби выпускаетсяl Rigby's Graduation Day
Сезон 7 Серия 36
30 июня 2016
График выхода всех сериалов
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