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Постер к 4-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 4

Обычное шоу, 4 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 37
Продолжительность сезона 9 часов 15 минут
О чем 4-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 4-м сезоне сериала «Обычное шоу» героям промыли мозги, а парк разрушили ради строительства шоссе. Мордекай и Ригби должны вернуть все в прежнее состояние, а также остановить строительство дороги над парком. Мордекай и Ригби должны заставить Мускулиста перестать разыгрывать Томаса, когда выясняют, что его шутки выходят из-под контроля. Мордекай и Ригби отправляются на вечеринку по случаю Хеллоуина и рассказывают кошмарные истории, чтобы скоротать время. Мордекай и Ригби берут на себя обязанность судить состязание в парке, но вскоре выясняют, что это не так уж и легко. Им нужно выбрать победителя.

Список серий 4-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Трасса 9В Exit 9B
Сезон 4 Серия 1
1 октября 2012
Новичок Starter Pack
Сезон 4 Серия 2
8 октября 2012
Страшилки из парка II Terror Tales of the Park II
Сезон 4 Серия 3
15 октября 2012
Конкурс пирогов Pie Contest
Сезон 4 Серия 4
22 октября 2012
150 тарелок 150 Piece Kit
Сезон 4 Серия 5
29 октября 2012
Залысина Bald Spot
Сезон 4 Серия 6
12 ноября 2012
Ночь-пацаночь Guy's Night
Сезон 4 Серия 7
19 ноября 2012
Иди подтягивайся! One Pull Up
Сезон 4 Серия 8
26 ноября 2012
Новогодний спецвыпуск The Christmas Special
Сезон 4 Серия 9
3 декабря 2012
Ура, пятница! T.G.I. Tuesday
Сезон 4 Серия 10
7 января 2013
Погоня за фейерверком Firework Run
Сезон 4 Серия 11
14 января 2013
Самые долгие выходные The Longest Weekend
Сезон 4 Серия 12
21 января 2013
Бутерброд смерти Sandwich of Death
Сезон 4 Серия 13
28 января 2013
Эйс Бальтазар жив Ace Balthazar Lives
Сезон 4 Серия 14
4 февраля 2013
Делай или струсил Do or Diaper
Сезон 4 Серия 15
11 февраля 2013
Сарказм Quips
Сезон 4 Серия 16
18 февраля 2013
Пещерный человек Caveman
Сезон 4 Серия 17
25 февраля 2013
Это моё телевидение That's My Television
Сезон 4 Серия 18
4 марта 2013
Скопление полных простаков A Bunch of Full Grown Geese
Сезон 4 Серия 19
25 марта 2013
Обмани меня дважды Fool Me Twice
Сезон 4 Серия 20
1 апреля 2013
Лимузинный завтрак Limousine Lunchtime
Сезон 4 Серия 21
8 апреля 2013
Подбери Маргарет Picking Up Margaret
Сезон 4 Серия 22
15 апреля 2013
Радио K.I.L.I.T. Radio
Сезон 4 Серия 23
22 апреля 2013
Картер и Бриггс Carter and Briggs
Сезон 4 Серия 24
6 мая 2013
Преодолей стресс Skips Stress
Сезон 4 Серия 25
13 мая 2013
Отморозко Cool Cubed
Сезон 4 Серия 26
20 мая 2013
Трейлер в смятку Trailer Trashed
Сезон 4 Серия 27
27 мая 2013
Френдзона Meteor Moves
Сезон 4 Серия 28
10 июня 2013
Семейный шашлык Family BBQ
Сезон 4 Серия 29
17 июня 2013
Последний проигрыватель лазерных дисков The Last LaserDisc Player
Сезон 4 Серия 30
24 июня 2013
Загородный клуб Country Club
Сезон 4 Серия 31
1 июля 2013
Слепое доверие Blind Trust
Сезон 4 Серия 32
15 июля 2013
Лучший в мире босс World's Best Boss
Сезон 4 Серия 33
15 июля 2013
Последний ужин Last Meal
Сезон 4 Серия 34
22 июля 2013
Спящий задира Sleep Fighter
Сезон 4 Серия 35
29 июля 2013
Тусовщик на бис Party Re-Pete
Сезон 4 Серия 36
5 августа 2013
Отбей, Амадей! Steak Me Amadeus
Сезон 4 Серия 37
12 августа 2013
График выхода всех сериалов
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