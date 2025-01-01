Меню
Обычное шоу
Цитаты
Цитаты из сериала Обычное шоу
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Pops
Хорошее шоу! Просто отличное шоу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Ригби
Ригби, Мордекай: Ооооооооohhhh!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая реплика]
Benson
Делай это, или ты уволен!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
Ригби
Замолчи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мускульный чувак
[repeated] Моя мама!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сэм Марин
Sam Marin
William Salyers
