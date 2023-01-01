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Обычное шоу
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Обычное шоу, список сезонов
Regular Show
12+
Год выпуска
2010
Страна
США
Эпизод длится
15 минут
Телеканал
Cartoon Network
Список сезонов сериала «Обычное шоу»
Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов
6 сентября 2010 - 22 ноября 2010
Сезон 2 / Season 2
28 эпизодов
29 ноября 2010 - 1 августа 2011
Сезон 3 / Season 3
39 эпизодов
19 сентября 2011 - 3 сентября 2012
Сезон 4 / Season 4
37 эпизодов
1 октября 2012 - 12 августа 2013
Сезон 5 / Season 5
37 эпизодов
2 сентября 2013 - 14 августа 2014
Сезон 6 / Season 6
28 эпизодов
9 октября 2014 - 25 июня 2015
Сезон 7 / Season 7
36 эпизодов
26 июня 2015 - 30 июня 2016
Сезон 8: Обычное шоу в космосе / Season 8: Regular Show in Space
29 эпизодов
26 сентября 2016 - 16 января 2017
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