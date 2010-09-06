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Постер к 1-му сезону сериала Обычное шоу
Киноафиша Сериалы Обычное шоу Сезоны Сезон 1

Обычное шоу, 1 сезон

Regular Show 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Обычное шоу»

В 1-м сезоне сериала «Обычное шоу» главными действующими лицами этой истории оказываются двое приятелей, которым по 23 года. Голубая сойка по имени Мордекай и енот Ригби просто обожают веселиться. Они служат в местном парке вместе со снежным человеком по прозвищу Скипс и постоянно позитивным Попсом. Руководит этой взбалмошной компанией аппарат по продаже жевательной резинки — Бенсон. Кроме того, в парке работают их конкуренты: Маслмен (Мускулист) и Дай Пять (Пятак). Мордекай и Ригби только и делают, что уклоняются от своих обязанностей, чтобы как следует повеселиться. Однако им приходится дорого платить за свою безответственность. 

Список серий 1-го сезона сериала «Обычное шоу» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сила The Power
Сезон 1 Серия 1
6 сентября 2010
Просто Поставь Стулья Just Set Up The Chairs
Сезон 1 Серия 2
13 сентября 2010
Билеты на Кофеиновый Концерт Caffeinated Concert Tickets
Сезон 1 Серия 3
20 сентября 2010
Тумаки Смерти Death Punchies
Сезон 1 Серия 4
27 сентября 2010
Бесплатный Торт Free Cake
Сезон 1 Серия 5
4 октября 2010
Сосиске – Сосисья Смерть Meat Your Maker
Сезон 1 Серия 6
11 октября 2010
Копченый Сыр Делюкс Grilled Cheese Deluxe
Сезон 1 Серия 7
18 октября 2010
Единорогам Нужно Идти The Unicorns Have Got to Go
Сезон 1 Серия 8
25 октября 2010
Телефонные Хулиганы Prank Callers
Сезон 1 Серия 9
1 ноября 2010
Дон Don
Сезон 1 Серия 10
8 ноября 2010
Тело Ригби Rigby's Body
Сезон 1 Серия 11
15 ноября 2010
Мордекай и Ригби Mordecai and the Rigbys
Сезон 1 Серия 12
22 ноября 2010
График выхода всех сериалов
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