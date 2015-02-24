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Постер к 1-му сезону сериала Министерство времени
Киноафиша Сериалы Министерство времени Сезоны Сезон 1

Министерство времени, 1 сезон

El Ministerio del Tiempo 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Министерство времени»

В 1-м сезоне сериала «Министерство времени» древний еврей, желающий избежать расправы от рук инквизиторов, раскрывает секрет «врат времени», которые позволяют путешествовать по различным историческим эпохам. С того дня в Испании при любом руководстве действует тайное подразделение, которое занимается защитой времени от попыток изменить ход истории. О том, что эта организация существует, известно лишь правителям и приближенным к ним людям. Несмотря на всю свою необычность, организация функционирует, как и другие государственные структуры: в свободное от работы время сотрудники болтают в столовой и жалуются на жизнь.

Список серий 1-го сезона сериала «Министерство времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Время это то, что оно есть El tiempo es el que es
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2015
Время славы Tiempo de gloria
Сезон 1 Серия 2
2 марта 2015
Как раз переписывается Cómo se reescribe el tiempo
Сезон 1 Серия 3
9 марта 2015
Переговоры по времени Una negociación a tiempo
Сезон 1 Серия 4
16 марта 2015
Прошедшее время Cualquier tiempo pasado
Сезон 1 Серия 5
23 марта 2015
Плутовское время Tiempo de pícaros
Сезон 1 Серия 6
30 марта 2015
Мстительное время Tiempo de venganza
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2015
Легенды времени La leyenda del tiempo
Сезон 1 Серия 8
13 апреля 2015
График выхода всех сериалов
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