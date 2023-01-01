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Министерство времени, список сезонов

El Ministerio del Tiempo 16+
Год выпуска 2015
Страна Испания
Эпизод длится 1 час 10 минут
Телеканал La 1
Список сезонов сериала «Министерство времени»
Министерство времени - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов 24 февраля 2015 - 13 апреля 2015
 
Министерство времени - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 15 февраля 2016 - 23 мая 2016
 
Министерство времени - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 1 июня 2017 - 1 ноября 2017
 
Министерство времени - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов 5 мая 2020 - 23 июня 2020
 
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