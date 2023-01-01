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El Ministerio del Tiempo
16+
Год выпуска
2015
Страна
Испания
Эпизод длится
1 час 10 минут
Телеканал
La 1
Список сезонов сериала «Министерство времени»
Сезон 1 / Season 1
8 эпизодов
24 февраля 2015 - 13 апреля 2015
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
15 февраля 2016 - 23 мая 2016
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
1 июня 2017 - 1 ноября 2017
Сезон 4 / Season 4
8 эпизодов
5 мая 2020 - 23 июня 2020
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