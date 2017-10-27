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Постер к сериалу Зона
Постер к сериалу Зона
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Киноафиша Сериалы Зона
Зона (2017 - 2017) La Zona 16+
Год выпуска 2017
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Movistar+
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

На одной из испанских АЭС происходит взрыв. Распространение радиации удалось остановить, но электростанцию и окрестности законсервировали. Теперь это место — зона отчуждения. Со временем те, кто боролся с последствиями катастрофы, умерли от разных причин. В живых остался лишь один ликвидатор. Он надеялся, что больше никогда не вернется в то ужасное место, но спустя много лет в зоне отчуждения происходит кошмарное происшествие. И теперь он единственный, кто знает эту территорию и может помочь разобраться с проблемой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эмма Суарес
Эмма Суарес
Эдуард Фернандес
Эдуард Фернандес
Маноло Соло
Маноло Соло
Альваро Сервантес
Альваро Сервантес
Марина Салас
Марина Салас
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Зона - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 8 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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