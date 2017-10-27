На одной из испанских АЭС происходит взрыв. Распространение радиации удалось остановить, но электростанцию и окрестности законсервировали. Теперь это место — зона отчуждения. Со временем те, кто боролся с последствиями катастрофы, умерли от разных причин. В живых остался лишь один ликвидатор. Он надеялся, что больше никогда не вернется в то ужасное место, но спустя много лет в зоне отчуждения происходит кошмарное происшествие. И теперь он единственный, кто знает эту территорию и может помочь разобраться с проблемой.