Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 3-му сезону сериала Министерство времени
Киноафиша Сериалы Министерство времени Сезоны Сезон 3

Министерство времени, 3 сезон

El Ministerio del Tiempo 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 1 июня 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 3-й сезон сериала «Министерство времени»

В 3-м сезоне сериала «Министерство времени» события разворачиваются в 2017 году, когда организация находится на реконструкции после трагической гибели одного из сотрудников. Остальным работникам предстоит расследовать заговор. Это происходит во время визита Альфреда Хичкока в Испанию. Затем события перемещаются в 1943 год. На карту поставлена операция «Фарш» – ключ к победе союзников во Второй мировой войне. Фигурантом дела является пленный испанский агент, который находится в оккупированной нацистами Франции. Он оказывается важной персоной, которая сыграет значительную роль в прошлом и будущем министерства.

Список серий 3-го сезона сериала «Министерство времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Со временем на каблуках Con el tiempo en los talones
Сезон 3 Серия 1
1 июня 2017
Время шпионов Tiempo de espías
Сезон 3 Серия 2
8 июня 2017
Время заклинаний Tiempo de hechizos
Сезон 3 Серия 3
15 июня 2017
Время картин Tiempo de ilustrados
Сезон 3 Серия 4
22 июня 2017
Время великолепия Tiempo de esplendor
Сезон 3 Серия 5
29 июня 2017
Время рабства Tiempo de esclavos
Сезон 3 Серия 6
6 июля 2017
Время цензуры Tiempo de censura
Сезон 3 Серия 7
18 сентября 2017
Время Конкисты Tiempo de conquista
Сезон 3 Серия 8
25 сентября 2017
Схизма во времени El cisma del tiempo
Сезон 3 Серия 9
2 октября 2017
Беженцы во времени Refugiados en el tiempo
Сезон 3 Серия 10
9 октября 2017
Время вербены Tiempo de verbena
Сезон 3 Серия 11
16 октября 2017
Неудачные времена Contratiempos
Сезон 3 Серия 12
25 октября 2017
Меж двух времён Entre dos tiempos
Сезон 3 Серия 13
1 ноября 2017
График выхода всех сериалов
Related video
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Самую богатую женщину России ненавидят простые люди: дело не в зависти
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше