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Постер к 4-му сезону сериала Министерство времени
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Министерство времени, 4 сезон

El Ministerio del Tiempo 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 5 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 4-й сезон сериала «Министерство времени»

В 4-м сезоне сериала «Министерство времени» Алонсо и Ирэн отправляются ко двору Филиппа IV, выяснив, что женщина из двадцатого столетия вмешивается в ход истории. Тем временем Пачино и Лола должны убедиться, что Педро Альмодовар утвердил актера Антонио Бандераса на роль в своей культовой картине Laberinto de pasiones в начале 80-х годов. Сотрудники тайной организации направляются в Великобританию, чтобы предотвратить убийство Елизаветы Первой до того, как она станет королевой. В это же время Амелия возвращается в учреждение, чтобы оказать содействие Хулиану. А две команды отправляются в 1937 год с разными целями.

Список серий 4-го сезона сериала «Министерство времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Потерялся во времени Perdido en el tiempo
Сезон 4 Серия 1
5 мая 2020
Лабиринт времени El laberinto del tiempo
Сезон 4 Серия 2
12 мая 2020
Час Кровавой Мэри Bloody Mary Hour
Сезон 4 Серия 3
19 мая 2020
Отменить время La memoria del tiempo
Сезон 4 Серия 4
26 мая 2020
Время летит Deshaciendo el tiempo
Сезон 4 Серия 5
2 июня 2020
Несовершенное время El tiempo vuela
Сезон 4 Серия 6
9 июня 2020
Дни минувшего будущего cпециальный выпуск Pretérito imperfecto
Сезон 4 Серия 7
16 июня 2020
Пока нет времени Días de futuro pasado
Сезон 4 Серия 8
23 июня 2020
График выхода всех сериалов
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