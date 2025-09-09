«Министерство времени»: Рецензия Киноафиши

Приговоренный к смертной казни солдат Фландрской армии Алонсо де Энтрерриос (Начо Фреснеда). Первая студентка Барселонского университета Амелия Фолк (Аура Гарридо). Фельдшер «Скорой помощи» Хулиан Мартинес (Родольфо Санчо). Что может объединять этих совершенно непохожих друг на друга людей из разных эпох? Все они — сотрудники Министерства времени, секретного подразделения, которое следит за тем, что никакие аномалии и сторонние вмешательства не помешали истории идти своим чередом.

Российская премьера «Министерства времени» состоялась эксклюзивно в стриминге кино viju, тогда как в Испании сериал вышел в 2015 году и быстро завоевал сердца зрителей. Уже через месяц стало известно, что шоу продлили на второй сезон. В том же году проект получил премию Ondas как лучший испанский сериал. Чем же «Министерство» покорило публику?

«Министерство времени» с первых же минут бросает зрителя в гущу событий, не утомляя длительной экспозицией и предысторией героев (это постепенно будет раскрываться на протяжении всего шоу). Алонсо, Амелия и Хулиан, едва став сотрудниками Министерства, отправляются на ответственное задание: ни много ни мало предотвратить убийство командира партизан Хуана Мартина Диаса и помешать французам изменить ход войны за независимость. Каждая следующая серия строится по такому же принципу, представляя собой законченную историю, которая разворачивается в переломный момент прошлого.

В «Министерстве времени» причудливо смешивается реальное и вымышленное, так что герои получают возможность собственными глазами увидеть знаковые исторические события и познакомиться с легендарными личностями. Главная троица успеет спасти Лопе де Вегу от смерти, вернуть «Гернику» Пикассо в Испанию, вдохновить Сальвадора Дали, остановить убийство королевы Изабеллы II и многое другое. А великий Диего Веласкес сам работает в Министерстве и пишет фотороботы подозреваемых. Интересно наблюдать за тем, как по-разному герои из разных эпох воспринимают действительность. Так, Алонсо, заставший расцвет Испанской империи, пытается понять, почему его родина утратила былое величие, а люди все больше забывают славное прошлое.

Параллельно с основной сюжетной линией развиваются и частные арки главных персонажей. Возможность перемещаться во времени, заглядывая в прошлое и будущее, неизменно обернется множеством соблазнов, несмотря на запрет использовать путешествия в своих целях, который все сотрудники Министерства нарушают. Алонсо, отправляясь в прошлое, не упускает возможности пообщаться со своим сыном, который его совсем не помнит. Амелия узнает дату своей смерти и пытается продолжить жить с этим знанием. А Хулио, несколько лет назад потерявший любимую жену, использует временные лазейки, чтобы снова увидеть ее.

Несмотря на то что сериал затрагивает философские вопросы о допустимости вмешательства в ход истории, предопределенности и неотвратимости, он легкий и остроумный. Комедия рождается из того, какой обыденной выглядит фантастическая работа героев, пытающихся приспособиться к реалиям чужого времени. Алонсо с трудом принимает эмансипацию и порой сожалеет, что споры нельзя разрешить старой доброй дуэлью, герои жалуются на бумажную волокиту и придирчивое начальство так, как будто работают в обычном офисе. Это делает их максимально живыми и настоящими.

«Министерство времени» сочетает в себе захватывающие приключения, тонкий юмор, искреннюю драму и ненавязчиво знакомит зрителя с вехами истории, где на передний план выходит не сама эпоха, а люди, ее творившие.

Реклама, F7NfYUJCUneTSUKKPApx

ООО "Виасат Глобал" ИНН 7717567251