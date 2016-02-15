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Постер к 2-му сезону сериала Министерство времени
Киноафиша Сериалы Министерство времени Сезоны Сезон 2

Министерство времени, 2 сезон

El Ministerio del Tiempo 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 февраля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 13
Продолжительность сезона 15 часов 10 минут
О чем 2-й сезон сериала «Министерство времени»

Во 2-м сезоне сериала «Министерство времени» представителям учреждения предстоит расследовать случай, связанный с генетическим биоматериалом, извлеченным из гробницы Эль Сида. Образец ДНК не соответствует тому, что взят у молодого человека в 1053 году. Хулиану не позволяют присоединиться к своим коллегам из-за его недавнего возмутительного правонарушения. Тем временем полицейского по имени Пачино задерживают в 2016 году, когда он преследует убийцу. Ведь есть одно несоответствие: этот страж порядка должен находиться в 80-х, а не в современности! Но преступник, за которым он гонится, и вовсе сбежал из 40-х.

Список серий 2-го сезона сериала «Министерство времени» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Легендарное время Tiempo de leyenda
Сезон 2 Серия 1
15 февраля 2016
Ручное время El tiempo en sus manos
Сезон 2 Серия 2
22 февраля 2016
Время благородных Tiempo de hidalgos
Сезон 2 Серия 3
29 февраля 2016
Монастырь времени El monasterio del tiempo
Сезон 2 Серия 4
7 марта 2016
Вирус из иного времени Un virus de otro tiempo
Сезон 2 Серия 5
14 марта 2016
Волшебное время Tiempo de magia
Сезон 2 Серия 6
21 марта 2016
Время смелых (1) Tiempo de valientes I
Сезон 2 Серия 7
28 марта 2016
Время смелых (2) Tiempo de valientes II
Сезон 2 Серия 8
4 апреля 2016
Краски времени Óleo sobre tiempo
Сезон 2 Серия 9
25 апреля 2016
Разделённые временем Separadas en el tiempo
Сезон 2 Серия 10
2 мая 2016
Время пряток Tiempo de lo oculto
Сезон 2 Серия 11
9 мая 2016
Пока время не разлучит нас Hasta que el tiempo nos separe
Сезон 2 Серия 12
16 мая 2016
Изменённое время Cambio de tiempo
Сезон 2 Серия 13
23 мая 2016
График выхода всех сериалов
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