В центре событий сериала «Далеко во Вселенной» оказывается талантливый ученый по имени Джон Крайтон. Он проводит испытания космического модуля, который создал сам. Согласно его замыслу, модуль должен развить скорость на порядок больше той, на которую способны современные экипажи. И вот наступает день заключительного испытания. Происходит какой-то сбой, и космический модуль с Джоном на борту падает в неизвестно как возникшую черную дыру. Ученый и его команда на сотню световых лет отдаляются от Земли.