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Постер сериала Далеко во Вселенной
Постер сериала Далеко во Вселенной
Постер сериала Далеко во Вселенной
Постер сериала Далеко во Вселенной
Постер сериала Далеко во Вселенной
Постер сериала Далеко во Вселенной
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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6 постеров
Киноафиша Сериалы Далеко во Вселенной

Далеко во Вселенной (1999 - 2003)

Farscape 18+
Год выпуска 1999
Страна Австралия/США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Syfy
Продолжительность сериала 63 часа 4 минуты

О чем сериал

В центре событий сериала «Далеко во Вселенной» оказывается талантливый ученый по имени Джон Крайтон. Он проводит испытания космического модуля, который создал сам. Согласно его замыслу, модуль должен развить скорость на порядок больше той, на которую способны современные экипажи. И вот наступает день заключительного испытания. Происходит какой-то сбой, и космический модуль с Джоном на борту падает в неизвестно как возникшую черную дыру. Ученый и его команда на сотню световых лет отдаляются от Земли.

В ролях
В ролях
Пол Годдард
Клаудиа Блэк
Мелисса Джаффер
Бен Браудер
Wayne Pygram
Virginia Hey
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Сезоны
Далеко во Вселенной - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1999, 22 эпизода
 
Далеко во Вселенной - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2000, 22 эпизода
 
Далеко во Вселенной - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2001, 22 эпизода
 
Далеко во Вселенной - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2002, 22 эпизода
 
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