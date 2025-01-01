Меню
Цитаты из сериала Далеко во Вселенной

[о использовании червоточин для путешествий во времени и пространстве и изменении истории]
Джон Крайтон Чёрт побери. Но я не Кирк, Спок, Люк, Бак, Флэш или Артур гребаный Дент. Я Дороти Гейл из Канзаса.
[Монолог в начале третьего сезона; первый Джон Крайтон говорит обычным голосом; второй Джон Крайтон говорит искажённым шепотом]
Джон Крайтон Один Меня зовут Джон Крайтон
Джон Крайтон Два Я потерян
Джон Крайтон Один Астронавт
Джон Крайтон Два Пролетел через червоточину
Джон Крайтон Один В каком-то далёком уголке вселенной
Джон Крайтон Два Пытаюсь остаться в живых
Джон Крайтон Один На борту этого корабля
Джон Крайтон Два Этого живого корабля
Джон Крайтон Один Сбежавших заключённых
Джон Крайтон Два Мои друзья
Джон Крайтон Один Если ты меня слышишь
Джон Крайтон Два Берегись
Джон Крайтон Один Если я вернусь
Джон Крайтон Два Они последуют за мной?
Джон Крайтон Один Если я открою... дверь
Джон Крайтон Два Вы готовы?
Джон Крайтон Один Земля не готова
Джон Крайтон Два Беспомощна
Джон Крайтон Один Кошмарам
Джон Крайтон Два Которые я видел
Джон Крайтон Один Или мне остаться?
Джон Крайтон Два Защитить мой дом
Джон Крайтон Один Не показывать им
Джон Крайтон Два Ты существуешь
Джон Крайтон Один Но тогда ты никогда не узнаешь
Оба Джона Крайтона Чудеса, которые я видел
Доминар Ригель XVI Я ник чьё-то марионетка.
[Ригель советует Крайтону забыть про Эйрин]
Доминар Ригель XVI Когда женщина, будь то жена, любовница или рабыня, купленная тобой, чтобы быть женой или любовницей, уходит от тебя снова и снова... пойми намёк.
[введение первого и второго сезонов]
Джон Крайтон Меня зовут Джон Крайтон, я астронавт. На меня обрушилась радиационная волна, и я был выброшен через червоточину. Теперь я потерян в какой-то далекой части вселенной на корабле, живом корабле, полном странных инопланетных существ. Помогите мне. Послушайте, пожалуйста. Есть ли кто-нибудь, кто может меня услышать? За мной охотится безумный военный командир. Я делаю всё, что могу. Я просто ищу путь домой.
General Ka D'Argo Я полномасштабный люксанец, и, дамы, у меня в кармане столько наличных, что могу вас заверить: завтра утром мы трое выберемся отсюда на руках и на коленях...
[смеётся]
General Ka D'Argo Меня уже арестовывали за то, что я говорил абсолютно то же самое на четырёх разных планетах.
John Crichton Как сказать 'мы в жопе' на вашем языке?
John Crichton Билл Гейтс не может гарантировать Windows. Как ты можешь гарантировать мою безопасность?
Генерал Ка Д'Арго Один... два... огонь.
Джон Крайтон Эй, что случилось с тремя?
Эйрин Сан Что случилось?
Джон Крайтон [немного под шофе] : Мы с Молноном устраивали соревнование... Я выиграл.
John Crichton Мне нравится ждать, когда все пойдет наперекосяк.
Генерал Ка Д'Арго Почему наши планы никогда не срабатывают?
Джон Крайтон Закон Мерфи.
Sikozu Сарказм — отличительная черта слабообразованных.
[монолог в начале четвёртого сезона]
Джон Крайтон Меня зовут Джон Крайтон... я астронавт. Три года назад меня засосало в червоточину. Я в далекой части Вселенной на борту этого живого корабля сбежавших преступников, моих друзей. У меня есть враги. Могущественные. Опасные. Теперь всё, чего я хочу — это найти путь домой, чтобы предупредить Землю. Смотрите вверх и делитесь... чудесами, которые я видел.
[Джон говорит о Земле своей сестре]
Джон Крайтон Приход сюда был ошибкой... это был случай... и этого не должно было произойти. Я знаю вещи, которые правительство не должно услышать.
Оливия Крайтон Что? Это плохо?
Джон Крайтон Нет, это не плохо.
[имитирует голос Э.Т.]
Джон Крайтон Не волнуйся. Все будет хорошо.
Оливия Крайтон [имитирует голос Э.Т.] Хорошо.
Джон Крайтон [имитирует голос Э.Т.] Доверься мне.
[Оба смеются]
John Crichton Меня зовут Джон Крайтон. Я астронавт. Четыре года назад я попал в червоточину и оказался в далёком уголке галактики. Я оказался на корабле... на этом живом корабле, населённом сбежавшими преступниками, которые стали моими друзьями.
John Crichton Хватит вести себя как Йосемит Сэм.
John Crichton У нас нет много времени; по сути, у нас нет времени. Нам нужна ваша помощь.
Pilot Без колебаний.
John Crichton Меня зовут Джон Крайтон... Я не ваша пешка.
General Ka D'Argo Стань к стене и раскрой свои перья, большой парень.
Скорпиус Брака?
Джон Крайтон Да, почуствуй любовь, мистер Бёрнс.
[повторяющаяся фраза, речь о себацеанах и людях]
Сикозу Слабый вид.
Dominar Rygel XVI Дважды Крайтона — это двойные траты времени.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Бен Браудер
Ben Browder
Jonathan Hardy
Anthony Simcoe
Клаудиа Блэк
Claudia Black
Raelee Hill
Raelee Hill
Lani John Tupu
Wayne Pygram
