[Монолог в начале третьего сезона; первый Джон Крайтон говорит обычным голосом; второй Джон Крайтон говорит искажённым шепотом]

Джон Крайтон Один Меня зовут Джон Крайтон

Джон Крайтон Два Я потерян

Джон Крайтон Один Астронавт

Джон Крайтон Два Пролетел через червоточину

Джон Крайтон Один В каком-то далёком уголке вселенной

Джон Крайтон Два Пытаюсь остаться в живых

Джон Крайтон Один На борту этого корабля

Джон Крайтон Два Этого живого корабля

Джон Крайтон Один Сбежавших заключённых

Джон Крайтон Два Мои друзья

Джон Крайтон Один Если ты меня слышишь

Джон Крайтон Два Берегись

Джон Крайтон Один Если я вернусь

Джон Крайтон Два Они последуют за мной?

Джон Крайтон Один Если я открою... дверь

Джон Крайтон Два Вы готовы?

Джон Крайтон Один Земля не готова

Джон Крайтон Два Беспомощна

Джон Крайтон Один Кошмарам

Джон Крайтон Два Которые я видел

Джон Крайтон Один Или мне остаться?

Джон Крайтон Два Защитить мой дом

Джон Крайтон Один Не показывать им

Джон Крайтон Два Ты существуешь

Джон Крайтон Один Но тогда ты никогда не узнаешь