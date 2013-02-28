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Постер к 1-му сезону сериала Полюби меня
Киноафиша Сериалы Полюби меня Сезоны Сезон 1

Полюби меня, 1 сезон

Please Like Me 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Полюби меня»

В 1-м сезоне сериала «Полюби меня» жизнь обычного лузера Джоша переворачивается с ног на голову. Все начинается с того, что от него со скандалом уходит девушка. Она недовольна его излишней мягкостью и женственностью, а потому объявляет, что он – скрытый гей. Но это оскорбление заставляет Джоша в корне пересмотреть свою жизнь, и он понимает, что ему, возможно, действительно больше нравятся парни, чем девушки. Тем временем к нему начинает проявлять интерес очень красивый юноша. Но роман с первых дней не складывается, ведь у Джоша есть психически нездоровая мать, за которой ему приходится следить.

Список серий 1-го сезона сериала «Полюби меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
С ног на голову Rhubarb and Custard
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2013
Французский тост French Toast
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2013
Португальские тарталетки с заварным кремом Portuguese Custard Tarts
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2013
Ешь все, что только сможешь All You Can Eat
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2013
Яйца по-испански Spanish Eggs
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2013
Отвратительные сэндвичи Horrible Sandwiches
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2013
График выхода всех сериалов
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