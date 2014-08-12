Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Полюби меня
Киноафиша Сериалы Полюби меня Сезоны Сезон 2

Полюби меня, 2 сезон

Please Like Me 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полюби меня»

Во 2-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош пытается присматривать за своей новообретенной сестрой, а заодно – очаровывать новую соседку. Однако все, как всегда, выходит из-под контроля. На шумной вечеринке его дом наполняется полуодетыми двадцатилетними парнями, но в самый разгар веселья появляется мама Джоша… в довольно приподнятом настроении. По итогам женщину приходится поместить в частную больницу. Тем временем Джош нервничает, готовясь к неожиданному свиданию с Джеффри. Папа и Мэй паникуют из-за здоровья Грейс, Ханна присоединяется к хору, а Том оказывается в странном любовном треугольнике.

Список серий 2-го сезона сериала «Полюби меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Молоко Milk
Сезон 2 Серия 1
12 августа 2014
Ветчина Ham
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2014
Пармезан Parmigiana
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2014
Кунг Кео Ван Gang Keow Wan
Сезон 2 Серия 4
2 сентября 2014
Шипящая сосиска Sausage Sizzle
Сезон 2 Серия 5
9 сентября 2014
Рагу из зайца по-французски Lapin La Cocotte
Сезон 2 Серия 6
16 сентября 2014
Сухофрукты Scroggin
Сезон 2 Серия 7
23 сентября 2014
Трюфельные макароны с сыром Truffled Mac and Cheese
Сезон 2 Серия 8
30 сентября 2014
Обезжиренный латте Skinny Latte
Сезон 2 Серия 9
7 октября 2014
Маргарита Margherita
Сезон 2 Серия 10
14 октября 2014
График выхода всех сериалов
Related video
Словно старуха с косой: обомлеете, увидев состарившуюся любимицу Михалкова
Эта девушка была женой сына-фрика Яковлевой: ушла из семьи после измены
В России выбрали лучшего актера: Миронов считает звезду настоящим талантищем
В Театре Сатиры стало не до смеха, когда заговорила любовница Миронова: насилие, издевательства и не только
«Ужас»: Снаткина так опозорилась на красной дорожке, что людям смотреть противно
Так и не скажешь, что вундеркинды: как выглядели Тепляковы до славы и 8 детей
Три дня в плену: как Аллу Пугачеву похитили в чужой стране
Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой
В Голливуде смеялись, когда советский режиссер решил снять этот фильм: теперь считают шедевром
Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)
«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)
Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше