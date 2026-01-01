Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Убойные каникулы»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мелисса Джаффер
Melissa Jaffer
Киноафиша
Персоны
Мелисса Джаффер
Мелисса Джаффер
Melissa Jaffer
Дата рождения
1 декабря 1936
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Gladstone, Австралия
Актерское амплуа
Герой боевиков, Путешественник, Фантастический герой
Популярные фильмы
8.2
Далеко во Вселенной
(1999)
5.8
Моя мама Фрэнк
(2000)
0.0
Галактическая война
(2004)
Фильмография Мелисса Джаффер
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Приключения
Фантастика
Год
Все
2004
2000
1999
Все
3
Фильмы
1
Сериалы
2
Актриса
3
Галактическая война
боевик, приключения, фантастика
2004, США/Австралия
5.8
Моя мама Фрэнк
My Mother Frank
драма, комедия
2000, Австралия
8.2
Далеко во Вселенной
боевик, приключения, фантастика
1999, Австралия/США
Форсаж по-корейски с 12 млн зрителей: смело включайте «Криминальный город», если скучаете по настоящему экшену
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Чем закончились «Ландыши. Вторая весна» и почему зрители увидели намек на 3 сезон? Кажется, это еще не финал
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667