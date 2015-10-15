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Постер к 3-му сезону сериала Полюби меня
Киноафиша Сериалы Полюби меня Сезоны Сезон 3

Полюби меня, 3 сезон

Please Like Me 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 15 октября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 50 минут
О чем 3-й сезон сериала «Полюби меня»

В 3-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд переходят от стадии «просто друзей» к конфетно-букетному периоду, но ориентироваться в только что выстроенных отношениях оказывается непросто для них обоих. Взволнованный новым опытом Джош обращается за советом к своим друзьям и семье. В это время Том решает завести цыплят. Мэй раскрывает секрет, на который Алан реагирует не лучшим образом. Роуз и Ханна отправляются куда-нибудь повеселиться, но находят на свою голову новых неприятностей. Родители Арнольда устраивают вечеринку-сюрприз ко дню рождения сына и приглашают туда всех его друзей, включая Джоша.

Список серий 3-го сезона сериала «Полюби меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Баклажан Eggplant
Сезон 3 Серия 1
15 октября 2015
Простые углеводы Simple Carbohydrates
Сезон 3 Серия 2
22 октября 2015
Крокембуш Croquembouche
Сезон 3 Серия 3
29 октября 2015
Природная родниковая вода Natural Spring Water
Сезон 3 Серия 4
5 ноября 2015
Кок о Вин Coq au Vin
Сезон 3 Серия 5
12 ноября 2015
Блины с лицами Pancakes with Faces
Сезон 3 Серия 6
19 ноября 2015
Пицца из слоеного теста Puff Pastry Pizza
Сезон 3 Серия 7
26 ноября 2015
Амоксициллин Amoxicillin
Сезон 3 Серия 8
3 декабря 2015
Шампанское Champagne
Сезон 3 Серия 9
10 декабря 2015
Рождественская мелочь Christmas Trifle
Сезон 3 Серия 10
17 декабря 2015
График выхода всех сериалов
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