Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Париж. Всё включено" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 4-му сезону сериала Полюби меня
Киноафиша Сериалы Полюби меня Сезоны Сезон 4

Полюби меня, 4 сезон

Please Like Me 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 9 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Полюби меня»

В 4-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд решают попробовать в постели кое-что новенькое, однако Джош переживает, что это может плохо отразиться на их дальнейших отношениях. Алан, Мэй и родители Арнольда устраивают званый ужин. Том продолжает свой роман с Эллой. Однако девушка обнаруживает опухоль у себя на груди. Она боится, что это может быть рак, но не сообщает об этом парню. Друзья берут Ханну в поход, чтобы отпраздновать ее день рождения. На вечеринку является ее бывшая девушка, что, конечно же, отражается на всеобщем настроении. Отношения Джоша и Арнольда подвергаются серьезному испытанию.

Список серий 4-го сезона сериала «Полюби меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Бабагануш Babaganoush
Сезон 4 Серия 1
9 ноября 2016
Каша Porridge
Сезон 4 Серия 2
16 ноября 2016
Белужья икра Beluga Caviar
Сезон 4 Серия 3
23 ноября 2016
Дегустация Degustation
Сезон 4 Серия 4
30 ноября 2016
Чаша для буррито Burrito Bowl
Сезон 4 Серия 5
7 декабря 2016
Сувлаки Souvlaki
Сезон 4 Серия 6
14 декабря 2016
График выхода всех сериалов
Related video
Внешность жены Бондаренко постоянно ругают, но на этот раз от модели глаз не оторвать (фото)
Эта девушка была женой сына-фрика Яковлевой: ушла из семьи после измены
Словно старуха с косой: обомлеете, увидев состарившуюся любимицу Михалкова
Так и не скажешь, что вундеркинды: как выглядели Тепляковы до славы и 8 детей
В Голливуде смеялись, когда советский режиссер решил снять этот фильм: теперь считают шедевром
Четвертое место уже подготовлено: что происходит на могиле родителей Пугачевой
«Ангельский голос»: дочь Кеосаяна и Хмельницкой потрясла всех пением (видео)
Лопоухая девочка из «Ералаша» освоила новую профессию: снимает видео с перчинкой
В Театре Сатиры стало не до смеха, когда заговорила любовница Миронова: насилие, издевательства и не только
Три дня в плену: как Аллу Пугачеву похитили в чужой стране
«Ужас»: Снаткина так опозорилась на красной дорожке, что людям смотреть противно
В России выбрали лучшего актера: Миронов считает звезду настоящим талантищем
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше