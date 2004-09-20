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Постер к 1-му сезону сериала Штрафбат
Киноафиша Сериалы Штрафбат Сезоны Сезон 1

Штрафбат, 1 сезон

Shtrafbat 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 11
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Штрафбат»

В 1-м сезоне сериала «Штрафбат» события разворачиваются в освобожденном от фашистских захватчиков поселении. Идет второй год войны. Глымов знакомится с Катериной, влюбляется в нее и понимает, что впервые в жизни хочет создать семью. Начальство принимает решение поставить штрафбат Твердохлебова на укрепленный вражескими войсками участок, произвести разведку боем и укрепить свои позиции. Твердохлебов оказывается в плену у фашистов. Всех, кто не соглашается сражаться на стороне немецких войск, уничтожают, но ему, по счастливой случайности, удается уцелеть. Раненый, он вылезает ночью из братской могилы и отправляется искать своих.

Список серий 1-го сезона сериала «Штрафбат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
20 сентября 2004
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2004
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
22 сентября 2004
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 сентября 2004
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
24 сентября 2004
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
27 сентября 2004
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
28 сентября 2004
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 сентября 2004
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
30 сентября 2004
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
1 октября 2004
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
4 октября 2004
График выхода всех сериалов
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