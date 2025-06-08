Меню
Штрафбат
«Редкостная муть, режиссера на кол»: попробуйте отличить «Адмирала Кузнецова» от «Штрафбата» по плохим отзывам (тест)
Собрали 5 российских военных сериалов, которым досталось от зрителей.
5 комментариев
8 июня 2025 07:58
«Романтизация уголовников»: «Штрафбат» опять привлек внимание офицеров — сериал могут запретить на ТВ
Общественники решили ограничить показ сомнительного проекта перед Днем Победы.
1 комментарий
24 апреля 2025 16:50
«50% сериала — выдумка»: ветеран боевых действий посмотрел «Штрафбат» — нашел 2 ключевых ляпа
По словам военного, «реальность была совсем другой».
11 комментариев
11 апреля 2025 07:58
Проблема не только в достоверности: ИИ нашел 5 минусов в сериале «Штрафбат» — если их исправить, станет лучше
Согласитесь ли вы со всеми пунктами?
1 комментарий
5 апреля 2025 11:50
«Гораздо круче советских»: на Западе скандальный «Штрафбат» назвали одним из лучших сериалов о войне
По словам иностранцев, проект актуален до сих пор.
18 комментариев
4 апреля 2025 12:19
Кто сыграл немцев в «Штрафбате»? Одному из актеров съемки в сериале вышли боком — лишился самого дорогого
Близкие артиста были в шоке и долго приходили в себя.
Написать
4 апреля 2025 08:27
С сюжетом все понятно, но виды потрясающие: где снимали скандальный сериал «Штрафбат»
Герои бывали на разных участках фронта, съемки также были разнообразные.
2 комментария
29 марта 2025 10:52
«От серии к серии росло мое негодование»: реальные фронтовики называли «Штрафбат» пропитанным злобой сериалом
Писали о картине и офицеры, и те, кто был в штрафных батальонах.
58 комментариев
28 марта 2025 16:11
Спустя 21 год можно сказать честно: в военном сериале «Штрафбат» нашли 10+ грубых ляпов
Таких недостатков нет даже у современных картин нет.
10 комментариев
27 марта 2025 19:05
