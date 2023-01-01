Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Штрафбат
Киноафиша Сериалы Штрафбат Сезоны

Штрафбат, список сезонов

Shtrafbat 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Список сезонов сериала «Штрафбат»
Штрафбат - Сезон 1 Сезон 1
11 эпизодов 20 сентября 2004 - 4 октября 2004
 
Related video
Успешный, богатый и знаменитый: аккордеонист из «Минуты славы» вырос идеалом мужчины
Мини-юбка и распущенные волосы: дочь Орбакайте ходит в школу в странном виде
Близкие уже давно попрощались с любимой всеми Светличной: дело вот в чем
«Слов нет»: в Сети обсуждают новое свадебное платье Асмус
Идеальный подкаблучник: только один русский актер ни разу не изменял жене
Эта 63-летняя женщина шокировала людей детскими нарядами: стилисты сделали из нее конфетку
Мечта любой женщины: мужчины этих знаков Зодиака любят дарить дорогие подарки
На те же грабли: 3 знака Зодиака, которые не делают выводы из ошибок
Романенко из «Интернов» всерьез влюбился в избранницу с «Холостяка»: как сейчас живет блондинка
С таким маникюром ходят только женщины без вкуса: касается каждой второй
Удивитесь, узнав реальный возраст Долиной: не 68, как все думают
Большая потеря для россиян: не стало любимой всеми звезды «Дяди Вани»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше