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Киноафиша Рецензии «Я знаю, кто тебя убил»: Рецензия Киноафиши

«Я знаю, кто тебя убил»: Рецензия Киноафиши

9 мая 2024 11:48
«Я знаю, кто тебя убил»: Рецензия Киноафиши

Неудачная попытка в жанр тру-крайм.

Первого мая онлайн-кинотеатр Wink выпустил совершенно не праздничный сериал, а жестокий триллер «Я знаю, кто тебя убил», «Дело Германа», более близкий к жанру криминального детектива и подчеркивающий связь с прошлогодним «Фишером» (хит Wink и more.tv). Главную роль снова играет Александр Яценко, но на этот раз он изображает мстительного преступника, а не сложного следователя. Получился ли у сервиса на этот раз сложный триллер или это просто легкая попытка поиграть в тру-крайм?

В результате шокирующего инцидента из московского цирка была похищена трехлетняя девочка. Мотивом этого отвратительного поступка является не финансовая выгода, а скорее, глубоко укоренившееся желание отомстить. Похититель намерен причинить родителям девушки такую ​​же боль и страдания, какие испытал он сам, трагически потеряв сестру. Личность человека, жаждущего возмездия, навсегда останется загадкой, и родители не узнают об источнике своего наказания. Чтобы разгадать причины этого акта мести, нужно углубиться в прошлое.

«Я знаю, кто тебя убил»: Рецензия Киноафиши
Я знаю, кто тебя убил

Платформа Wink за последнее время умудрилась себя показать как сервис с качественными драматическими триллерами, которые немного уходят в детективный жанр. После успеха «Фишера» и «Слова пацана» зрители больше всего ожидают увидеть что-то похожее, где можно ощутить вспышку адреналина и углубиться в интересный сюжет. Правда, истории про убийц и очередную «линейку» уголовных преступлений могут быстро наскучить, и даже самые лояльные подписчики перестанут нажимать кнопку Play. Конечно, в таком случае надо обратиться к популярному жанру тру-крайма, но возможно ли это вообще в реалиях российских телепроектов? Конечно же нет.

Однако создателям стоит отдать должное, потому что на этот раз они перенесли всю историю на начало нулевых, совершенно проигнорировав весь хайп вокруг тяжелых 90-х. Уже не секрет, что данное десятилетие является излюбленным тропом всех современных отечественных кинематографистов и телевизионщиков. Только все-таки на дворе 2024 год, и пора уже немного выйти из этой петли прошлого века и саморефлексии и отправиться в ближайшее прошлое. Однако в центр внимания попала личность совершенно не приятная, которой невозможно симпатизировать, — преступник.

На самом деле Герман, которого играет Александр Яценко, в прошлом ученый-компьютерщик, живущий в иллюзиях и не верящий в самоубийство любимой сестры Евы (Юлия Снигирь). Он давно начал подозревать что-то неладное в этой ситуации и твердо верит в виновность ее бывшего мужа Олега. Последний давно уже начал жизнь с чистого листа и воспитывает дочь с новой возлюбленной, поэтому опаленный ненавистью Герман решает похитить ребенка и причинить как можно больше боли окружающим.

«Я знаю, кто тебя убил»: Рецензия Киноафиши
Я знаю, кто тебя убил

Так и начинается игра в некоего Ганнибала Лектера, так как сценаристы фокусируются исключительно на личности преступника. Ход совершенно не новый, но зрителям канала НТВ точно понравится. В течение всего сюжета создается впечатление, что Герман живет в каком-то нереальном мире, потому что никто не задает ему каверзных вопросов и не сомневается в его образе жизни. Почему-то людей не заботит, что одинокий мужчина живет с маленькой девочкой один. Хотя сам этот индивидуум выглядит так, что готов отправиться в мир иной при любой возможности.

Конечно, сериал может понравиться любому, кто смотрит детективы и легкие триллеры пачками и не особо задумывается о качестве составляющего. Можно просто скоротать время в выходной и просто забыть об этой истории, отправляясь на работу после майских праздников.

Ася Заболоцкая
Ася Заболоцкая
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