Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Восставшая из ада" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

22 июня 2023 15:27
Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Экранизация романа «Ева».

Wink и more.tv объявили о старте съемок сериала «Дело Германа», основанного на романе «Ева» Любови Бариновой. Главные роли в восьмисерийном детективе исполняют Александр Яценко и Юлия Снигирь. Премьера состоится позднее в этом году.

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Средоточие сюжета — поиски трехлетней девочки, которую некий злоумышленник похитил в московском цирке. Ситуацию еще осложняет тот факт, что загадочному преступнику не нужен выкуп — им движет исключительно жажда мести. Он хочет, чтобы родители ребенка страдали так, как страдает он сам, лишившись единственного близкого человека. Чтобы выяснить личность мстителя, героям предстоит отправиться в прошлое.

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Режиссером выступает Софья Райзман («Герой», «Веселый понедельник»). Ей очень нравится, что сценарий, написанный продюсером «Фишера» Денисом Уточкиным, сочетает в себе целую смесь жанров.

В остальной актерский состав вошли Ольга Озоллапиня, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Александр Ильин — младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Игорь Хрипунов и Георгий Уточкин. В команду продюсеров входит Федор Бондарчук.

Фото: more.tv, Wink
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Пол Дано преподает урок дельцам с Уолл-стрит в трейлере фильма «Дурные деньги» Читать далее 23 июня 2023
Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Экс-мажор Евгений Зарубин заступается за своего деда в трейлере комедии «За Палыча!» Читать далее 22 июня 2023
Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Незабываемое путешествие, неожиданная любовь: в России выйдет мелодрама «До встречи на Венере» Читать далее 21 июня 2023
Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Студия A24 и София Коппола представили тизер байопика «Присцилла» о жене Элвиса Пресли Читать далее 21 июня 2023
Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Кто скрывается под маской: самая полная история культового жанра слэшер Читать далее 21 июня 2023
Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Зендея сплетает теннис и любовные отношения в трейлере фильма Луки Гуаданьино Challengers Читать далее 21 июня 2023
Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Тест: насколько хорошо ты помнишь культовый сериал «Секс в большом городе»? Читать далее 22 июня 2023
Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Веселая комедия с блестящей Дженнифер Лоуренс: появились отзывы о фильме «Без обид» Читать далее 22 июня 2023
Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Стартовали съемки фильма «Волшебник Изумрудного города» — доступны первые кадры Читать далее 23 июня 2023
«Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым «Я фанат Советского Союза»: Интервью с актером Антоном Батыревым Читать далее 21 июня 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше