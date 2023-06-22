Начались съемки сериала «Дело Германа» с Александром Яценко и Юлией Снигирь

Wink и more.tv объявили о старте съемок сериала «Дело Германа», основанного на романе «Ева» Любови Бариновой. Главные роли в восьмисерийном детективе исполняют Александр Яценко и Юлия Снигирь. Премьера состоится позднее в этом году.

Средоточие сюжета — поиски трехлетней девочки, которую некий злоумышленник похитил в московском цирке. Ситуацию еще осложняет тот факт, что загадочному преступнику не нужен выкуп — им движет исключительно жажда мести. Он хочет, чтобы родители ребенка страдали так, как страдает он сам, лишившись единственного близкого человека. Чтобы выяснить личность мстителя, героям предстоит отправиться в прошлое.

Режиссером выступает Софья Райзман («Герой», «Веселый понедельник»). Ей очень нравится, что сценарий, написанный продюсером «Фишера» Денисом Уточкиным, сочетает в себе целую смесь жанров.

В остальной актерский состав вошли Ольга Озоллапиня, Евгения Симонова, Михаил Тройник, Александр Ильин — младший, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Игорь Хрипунов и Георгий Уточкин. В команду продюсеров входит Федор Бондарчук.