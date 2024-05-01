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Я знаю, кто тебя убил 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Я знаю, кто тебя убил
Киноафиша Сериалы Я знаю, кто тебя убил Сезоны Сезон 1

Ya znayu, kto tebya ubil 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Я знаю, кто тебя убил»

В 1 сезоне сериала «Я знаю, кто тебя убил» в центре событий оказывается московская семья с трехлетней дочкой. Однажды родители ведут ребенка в цирк. Однако в самый разгар красочного представления они понимают, что дочка пропала. Выясняется, что кто-то выкрал девочку прямо у всех на виду. Родители и полиция ждут требований о выкупе, но киднеппер не выходит на связь с семьей. Похоже, его интересуют не деньги, а месть, и причины этого преступления стоит искать глубоко в прошлом героев. Одного за другим они перебирают в памяти старых знакомых, которым когда-то причинили боль. Но личность истинного виновника похищения станет шоком для всех.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Я знаю, кто тебя убил» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 мая 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 мая 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 мая 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 мая 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2024
График выхода всех сериалов
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