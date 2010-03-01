В 4-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Джефф понимает, что с ним флиртует коллега по работе. Рассел просит Тимми забрать его мобильник из дома девушки, у которой он провел ночь. Адам ощущает тревогу после того, как они с Дженнифер выбрали день свадьбы. Одри и Джефф меняются сторонами кровати, что заканчивается для обоих не лучшим образом. Адам хочет, чтобы его сосед сверху перестал играть на гитаре, а Тимми сочувствует другим личным помощникам, выполняя поручения Рассела. Джефф и Одри ловят друг друга на лжи, но каждый из них слишком горд, чтобы признаться в обмане и попросить прощения у второй половинки.