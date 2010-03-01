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Постер к 4-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 4

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

В 4-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Джефф понимает, что с ним флиртует коллега по работе. Рассел просит Тимми забрать его мобильник из дома девушки, у которой он провел ночь. Адам ощущает тревогу после того, как они с Дженнифер выбрали день свадьбы. Одри и Джефф меняются сторонами кровати, что заканчивается для обоих не лучшим образом. Адам хочет, чтобы его сосед сверху перестал играть на гитаре, а Тимми сочувствует другим личным помощникам, выполняя поручения Рассела. Джефф и Одри ловят друг друга на лжи, но каждый из них слишком горд, чтобы признаться в обмане и попросить прощения у второй половинки.

Список серий 4-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Флирт Flirting
Сезон 4 Серия 1
1 марта 2010
Сон для синяка Snoozin' for a Bruisin'
Сезон 4 Серия 2
8 марта 2010
Атлантик-Сити Atlantic City
Сезон 4 Серия 3
15 марта 2010
Призрачная история Ghost Story
Сезон 4 Серия 4
22 марта 2010
Четыре cтола The Four Pillars
Сезон 4 Серия 5
29 марта 2010
Третье колесо 3rd Wheel
Сезон 4 Серия 6
5 апреля 2010
Индийский дающий Indian Giver
Сезон 4 Серия 7
12 апреля 2010
Свободное свободное время Free Free Time
Сезон 4 Серия 8
19 апреля 2010
Оценка The Score
Сезон 4 Серия 9
26 апреля 2010
Суррогат The Surrogate
Сезон 4 Серия 10
3 мая 2010
Воссоединение Reunion
Сезон 4 Серия 11
10 мая 2010
Домогательство Harassment
Сезон 4 Серия 12
17 мая 2010
Они делают? They Do?
Сезон 4 Серия 13
24 мая 2010
График выхода всех сериалов
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