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Постер к 3-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 3

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

В 3-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Одри случайно узнает, что Рассел является большим поклонником бродвейских мюзиклов, Джефф любит лодки, а Адам и Дженнифер посещают танцевальные занятия, чтобы подготовиться перед своим свадебным торжеством. Одри вызывается читать лекции в учебном заведении, но быстро понимает, что преподавание ей не по душе. Тем временем Рассел находит трудолюбивого и целеустремленного личного помощника. Джеффу становится не по себе, когда он узнает, что его новый друг – гей, а Рассел думает, что новая девушка, с которой он ходит на свидания, может оказаться его дочерью.

Список серий 3-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Секрет Рассела Russell's Secret
Сезон 3 Серия 1
2 марта 2009
Добровольное обязательство Voluntary Commitment
Сезон 3 Серия 2
9 марта 2009
Новый друг Джеффа Jeff's New Friend
Сезон 3 Серия 3
16 марта 2009
Визит отца Dad's Visit
Сезон 3 Серия 4
23 марта 2009
Лживый король Lyin' King
Сезон 3 Серия 5
30 марта 2009
Браконьерство Тимми Poaching Timmy
Сезон 3 Серия 6
13 апреля 2009
День старожилов Old Timer's Day
Сезон 3 Серия 7
20 апреля 2009
Дважды Twice
Сезон 3 Серия 8
27 апреля 2009
Вызов The Challenge
Сезон 3 Серия 9
4 мая 2009
Семейный стиль Family Style
Сезон 3 Серия 10
11 мая 2009
Может развестись с тобой May Divorce Be with You
Сезон 3 Серия 11
13 мая 2009
Деньги на дом House Money
Сезон 3 Серия 12
18 мая 2009
История секс игрушки Sex Toy Story
Сезон 3 Серия 13
18 мая 2009
График выхода всех сериалов
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