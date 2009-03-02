В 3-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Одри случайно узнает, что Рассел является большим поклонником бродвейских мюзиклов, Джефф любит лодки, а Адам и Дженнифер посещают танцевальные занятия, чтобы подготовиться перед своим свадебным торжеством. Одри вызывается читать лекции в учебном заведении, но быстро понимает, что преподавание ей не по душе. Тем временем Рассел находит трудолюбивого и целеустремленного личного помощника. Джеффу становится не по себе, когда он узнает, что его новый друг – гей, а Рассел думает, что новая девушка, с которой он ходит на свидания, может оказаться его дочерью.