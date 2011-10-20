В 6-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Рассел старается разобраться с последствиями своего необдуманного бракосочетания с Лиз, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. Тем временем Джефф безуспешно пытается завязать с Одри в спальне «грязный разговор». Рассел решает изменить стиль Лиз, чтобы произвести впечатление на своего отца. Выходные Джеффа испорчены, потому что Одри беспокоится о результатах своих медицинских анализов, а Адам без ума от своего нового приятеля, актера Кертиса Армстронга. После операции по удалению узлов Одри нельзя разговаривать. Джефф празднует это событие.