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Постер к 6-му сезону сериала Правила совместной жизни
Киноафиша Сериалы Правила совместной жизни Сезоны Сезон 6

Rules of Engagement 6+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 20 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Правила совместной жизни»

В 6-м сезоне сериала «Правила совместной жизни» Рассел старается разобраться с последствиями своего необдуманного бракосочетания с Лиз, совершенного в состоянии алкогольного опьянения. Тем временем Джефф безуспешно пытается завязать с Одри в спальне «грязный разговор». Рассел решает изменить стиль Лиз, чтобы произвести впечатление на своего отца. Выходные Джеффа испорчены, потому что Одри беспокоится о результатах своих медицинских анализов, а Адам без ума от своего нового приятеля, актера Кертиса Армстронга. После операции по удалению узлов Одри нельзя разговаривать. Джефф празднует это событие.

Список серий 6-го сезона сериала «Правила совместной жизни» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Грязные разговоры Dirty Talk
Сезон 6 Серия 1
20 октября 2011
Братаны до узлов Bros Before Nodes
Сезон 6 Серия 2
27 октября 2011
Одри тупая Audrey is Dumb
Сезон 6 Серия 3
3 ноября 2011
Зовет природа Nature Calls
Сезон 6 Серия 4
10 ноября 2011
Застенчивый циферблат Shy Dial
Сезон 6 Серия 5
17 ноября 2011
Мошенничество Cheating
Сезон 6 Серия 6
8 декабря 2011
Стул The Chair
Сезон 6 Серия 7
15 декабря 2011
Уборка мусора Scavenger Hunt
Сезон 6 Серия 8
29 марта 2012
Большой бюст A Big Bust
Сезон 6 Серия 9
5 апреля 2012
После любви After The Lovin'
Сезон 6 Серия 10
12 апреля 2012
Пропущенные соединения Missed Connections
Сезон 6 Серия 11
19 апреля 2012
Пять вещей The Five Things
Сезон 6 Серия 12
26 апреля 2012
Мясные войны Meat Wars
Сезон 6 Серия 13
3 мая 2012
Прощай Долли Goodbye Dolly
Сезон 6 Серия 14
10 мая 2012
Душ Одри Audrey's Shower
Сезон 6 Серия 15
17 мая 2012
График выхода всех сериалов
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